Oltra: "Intentaremos ganar en Córdoba"

José Luis Oltra regresará a El Arcángel el sábado y lo hará como técnico del Tenerife, después de que el lunes a última hora se confirmara su fichaje por el conjunto isleño tras la destitución de Joseba Etxeberria. Ayer, Oltra ya fue presentado como nuevo preparador blanquiazul y pudo posteriormente dirigir su primer entrenamiento.

"Se cumple un sueño porque tenía ese pálpito, de que me gustaría regresar y hoy se hace realidad. Ojalá esta etapa sea fructífera y que el final sea dentro de mucho tiempo. He hecho mucha fuerza para venir. No he dejado de seguir al Tenerife, pero hasta ahora no se dieron las circunstancias. Creo en el proyecto y en el club. Me siento como en casa y estoy emocionado", aseguró el que fuera entrenador del Córdoba durante temporada y media. Mirando ya al encuentro del sábado, Oltra aseguró que irá paso a paso para "recuperar la ilusión y el primero será intentar ganar en Córdoba" pues considera que "este es un equipo para aspirar a todo, a lo máximo, sabiendo que la competición es complicada" y también teniendo en cuenta que "el estado de ánimo no es el más apropiado. Cuando se da un cambio es porque los resultados no son los esperados, y los jugadores son los que más incidencia tienen. Hay que contagiarles ilusión, ganas y convencimiento".

Para el duelo en El Arcángel, el valenciano apuntó que no cambiará demasidas cosas: "Me gustaría que se viera un equipo en Córdoba como el que hemos visto hasta ahora. Merecía sumar más puntos, por suerte o por desgracia por resultados estoy yo aquí ahora".