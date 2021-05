Miguel de las Cuevas quiere seguir en el Córdoba CF. El club ya sabe que la prioridad del alicantino, que acaba contrato este próximo 30 de junio, es permanecer en la entidad blanquiverde, aunque la decisión de su renovación la tendrá la dirección deportiva y el entrenador que se haga cargo del equipo de cara a la próxima temporada.

Tras un curso complicado, en el que las lesiones le impidieron aportar todo lo que pueda dar, Miguel de las Cuevas volvió a sentirse importante en la recta final del campeonato. La confianza dada por Germán Crespo le dio alas a un jugador que demostró con creces su calidad y su idilio con el gol. De hecho, lo demostró al anotar cuatro tantos en los últimos tres partidos disputados, lo que le llevó a colocarse como segundo máximo goleador tras Willy Ledesma.

Esa recta final de curso le ha dado alas y confianza a un Miguel de las Cuevas que quiere seguir en el Córdoba para conseguir el ascenso la próxima temporada. El alicantino, según fuentes consultadas por el Día, quiere esperar. Su prioridad es permanecer en El Arcángel. Tras tres años en el club, su deseo es seguir y ayudar el ejercicio próximo a dar el salto de categoría.

Para su continuidad, el factor principal es que la dirección deportiva y el entrenador quieran que siga el alicantino, que es consciente de la nueva realidad y que está dispuesto a asumir en su futuro contrato. A la espera de saber qué sucederá seguirá un jugador que ha dado el primer paso para poder seguir en Córdoba. Ese gesto también ha gustado a la entidad cordobesista, que ven a Miguel de las Cuevas como un hombre de club. Sin embargo, la decisión se alargará hasta que se esclarezcan antes otros factores.

Durante su etapa en el Córdoba, De las Cuevas ha vivido de todo, y la mayoría de cosas no fueron nada buenas. El alicantino llegó en 2018 con el club en Segunda División. A pesar de sus 10 goles en 35 citas, sufrió el descenso del equipo a la categoría de bronce. Apostó por seguir y sufrió los impagos de las nóminas de la era Jesús León. Con la llegada de Infinity parecía que todo cambiaría, pero en lo deportivo no funcionaron las cosas. Ni el año pasado que se quedó a las puertas del play off tras el parón por la pandemia ni este curso tras sufrir el gran batacazo a la Segunda RFEF.

A pesar de tanto sinsabor, Miguel de las Cuevas, que ha pasado por Osasuna o Atlético de Madrid, quiere seguir de blanquiverde. Hecho a la ciudad, el capitán quieren liderar el proyecto del Córdoba del próximo curso. Y lo quiere hacer aportando con su veteranía -cumplirá este mes de junio 35 años-, su calidad y su gol. Además, considera que debe seguir para luchar por devolver al Córdoba a donde se merece. Esos son los planes de un jugador que no quiere marcharse y apuesta por tirar del carro en un momento complicado para la entidad cordobesista.

Con un objetivo claro para el próximo curso, ahora toca empezar a poner los mimbres para poder conseguirlo. Y Miguel de las Cuevas quiere estar ahí y sonreír de blanquiverde. Eso sí, la última palabra será de la dirección deportiva y del entrenador que se haga cargo del equipo. Pero el 10 blanquiverde ya dio el paso. Ahora toca sellarlo.