Marbella, Málaga y Algeciras, sedes elegidas para el 'play off' de ascenso a Segunda

La Real Federación Española de Fútbol se ha decidido finalmente por Andalucía como sede de las eliminatorias por el ascenso a Segunda División. Marbella será el centro neurálgico de esta fase de ascenso, con Málaga y Algeciras como sedes también de algunos partidos.

Los estadios elegidos por la RFEF son el Municipal de Marbella, el Marbella Football Center, La Rosaleda, el Ciudad de Málaga y el Nuevo Mirador de Algeciras. Cinco terrenos de juego que acogerán encuentros entre el 18 y el 26 de julio, fecha en la que se disputarán las finales por el salto de categoría.

Una vez elegidas las sedes, los equipos que pelearán por las cuatro plazas en Segunda División ya aguardan el sorteo de este play off, que se llevará a cabo el 25 de junio en Marbella, una vez que el estado de alarma haya finalizado.

Los 16 equipos que disputarán las eliminatorias por el ascenso son los siguientes:

Grupo I: Atlético Baleares, Ibiza, Atlético de Madrid B y Peña Deportiva.

Grupo II: Logroñés, Cultural y Deportiva Leonesa, Athletic Club B y Real Valladolid Promesas.

Grupo III: Castellón, Barcelona B, Sabadell y Cornellá.

Grupo IV: Cartagena, Marbella, Badajoz y Yeclano Deportivo.

Aunque el Córdoba CF no competirá por el ascenso tras ser quinto en el Grupo IV, las eliminatorias por el ascenso serán importantes en la planificación del conjunto blanquiverde. Y es que los técnicos de la dirección deportiva tienen en su agenda a muchos jugadores que estarán presentes en el play off, por lo que su posible incorporación a la entidad cordobesista dependerá en buena parte de si consiguen el ascenso o no.