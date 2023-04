Manuel Mosquera eleva la máxima intensidad en el Córdoba CF

Mano dura. La intensidad, la presión y la agresividad son innegociables para Manuel Mosquera en el Córdoba CF. El gallego quiere plasmar sus premisas a sus jugadores, que intentan captar rápido las mismas. No hay mucho tiempo tampoco. En el arranque de su segunda semana como técnico cordobesista, el gallego se mostró incisivo, con carácter y dejando las pautas bien claras a una plantilla que tuvo un exigente entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

Ante la atenta mirada de Juan Gutiérrez Juanito, Raúl Cámara y el consejero delegado Javier González Calvo, Manuel Mosquera cogió el testigo de Fran Toribio, que realizó un ejercicio meramente físico en la pradera del campo grande de la instalación del Camino de Carbonell. Posteriormente, entró en escena un preparador gallego que los quiere enchufados a todos.

Mosquera dividió al equipo en dos para plasmar en tres cuartas partes del campo de la instalación del Camino de Carbonell un ejercicio de presión en la salida del balón del rival. "No respira, no respira", ordenaba el gallego a sus jugadores. La idea es muy clara: dejar que vaya saliendo el jugador y cuando tenga cualquier tipo de duda hay que morder para provocar la pérdida y recuperar el esférico.

También fue claro al decir los pasos que debe seguir su equipo. Los enumeró en tres órdenes claves. La primera es que deben empujar al rival a campo contrario. La segunda es el robo y la tercera y última manejar el balón. Eso sí, también valoró el preparador gallego que hay que volver al sitio siempre y estar bien colocados en todo momento.

"No son capaces de levantar cabeza", gritó un Manuel Mosquera que cada vez que no se hizo bien el ejercicio puso a los que erraron a hacer flexiones. Incluso, también mostró su enfado en una acción de Ekaitz Jiménez que acabó con un robo de Carracedo. "No se hacen ruletas de mierda", indicó el gallego ante la mirada de todos sus jugadores. No quiere despistes y la concentración es básica para intentar atacar al equipo contrario.

En este ejercicio de presión al rival, Mosquera puso un claro ejemplo: "Juan Villar puede pasar el balón hacia allá y perder el balón. Es algo normal y puede pasar, pero si pasa, voy para allá y me como al canario (en referencia a Alberto Jiménez), con el que chocó para exponer lo que quiere de sus delanteros si pasa este tipo de acciones.

Mosquera sabe que no tiene tiempo y que trabaja a marchas forzadas para que el Córdoba CF plasme en el verde sus conceptos, que son totalmente diferentes a los realizados previamente por Germán Crespo. El próximo domingo, en el Cerro del Espino tiene una gran prueba de fuego, donde solo vale la victoria para seguir con opciones de pelear en la recta final del campeonato por un puesto en el play off de ascenso.

El Rayo Majadahonda no anda en su mejor momento y de nuevo se ha acercado a la zona de descenso tras perder los últimos tres compromisos ligueros, en los que tampoco vio puerta y acabó a cero. Un dato importante para un Manuel Mosquera que se considera como "un entrenador holístico, que es el que intenta que todo esté trabajado. No solo la parte de conocimientos técnicos, tácticos, estrategia... si no el trabajo del club. Creo que en un club hay un todo y un entrenador debe cuidar todas las parte del todo para que todo funcione", como indicó en una entrevista al club.

Con ánimo e intensidad, Manuel Mosquera terminó la sesión con unos mini partidillos en los que repartió a sus jugadores en tres grupos. Ahí estuvieron finos de cara a puerta jugadores como Casas, Willy Ledesma, Juan Villar y De las Cuevas, que todos vieron puerta. Ahora todo esto deben plasmarlo en los próximos encuentros ligueros y empezando en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda, cita en la que el Córdoba CF tiene algo más que tres puntos en juego.