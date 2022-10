Madrid, kilómetro cero para el Córdoba CF

Volver a empezar. El Córdoba CF, tras romper en la anterior jornada ante el Sanse (0-1) todo tipo de rachas positivas, inicia este domingo en la capital de España su particular kilómetro cero. Toca volver a lo construido y a lo realizado durante este notable arranque de competición en el Grupo I de Primera Federación. Lo debe hacer frente a un herido y talentoso Real Madrid Castilla en un encuentro trampa.

Los blanquiverdes, con 15 puntos conquistados, quieren que la derrota cosechada en El Arcángel ante el Sanse sea una mera anécdota, un accidente en un inicio brillante de los de Germán Crespo. Para ello, el Córdoba CF ha cargado pilas en una semana diferente sin el sabor que te da conquistar los tres puntos el fin de semana. No obstante, en la plantilla son conscientes de que esta campaña puedan pasar ese tipo de encuentros, en los que los rivales sacan tajada de su planteamiento.

Será un partido interesante el que se dispute en Madrid porque se miden dos equipos que buscan el balón y son ofensivos por naturaleza. Hay mucho talento en ambos conjuntos. El Real Madrid Castilla, guiados desde el banquillo por Raúl González, cuentan con Sergio Arribas, Dotor, Peter o Bravo y el Córdoba CF, con un Germán Crespo que pasó por la casa blanca cuando era jugador, tiene a Javi Flores, Kike Márquez, Miguel de las Cuevas o Diarra. Además, también está la verticalidad y el desequilibrio de jugadores como Carracedo o Simo y gol en sus delanteros. Casas, Willy y Sergio Benito, los tres 9, ya han marcado en este ejercicio.

Para intentar conquistar los tres puntos en el Alfredo Di Stéfano, donde habrá presencia de seguidores cordobesistas, más de lo que esperan en Madrid, los blanquiverdes deben estar muy finos en defensa y morder arriba. La presión de los cordobesistas a la línea de centrales debe ser clave para intentar hacer daño al juego de los de Raúl González Blanco.

A todo ello se suma que el Córdoba CF hasta la fecha ha salido airoso de sus partidos fuera de casa gracias a su buen hacer ofensivo. Lo hizo en el Municipal de Barreiro ante el Celta B y también en el Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Ahora quiere volver a reinar en un campo que no se le ha dado bien, aunque desde que está Germán Crespo en el banquillo las estadísticas suelen romperse, como ya pasó en l última salida a tierras leonesas.

Tras salir mal la jugada del cambio de sistema ante el Sanse, el Córdoba CF volverá a su 4-2-3-1 que tan buenos resultados le ha dado desde que el preparador nazarí está al frente del equipo. Con las bajas obligadas por lesión de Ekaitz Jiménez, que fue operado este viernes y no volverá hasta el inicio de la segunda vuelta de la competición, y de Ramón Bueno, volverá a ver cambios en el once inicial. Volverán las rotaciones en una plantilla amplia y que tiene muchos mimbres, por lo que el técnico granadino puede volver al punto cero y retomar su alineación principal de comienzos de curso.

Christian Delgado, convocado

Una de las novedades está en la convocatoria del conjunto blanquiverde, ya que Germán Crespo, ante la ausencia de Ramón Bueno, llevará a Christian Delgado a Madrid. De este modo, el centrocampista algecireño, recientemente renovado en la entidad blanquiverde, viajará por primera vez esta temporada con el primer equipo cordobesista. El que se queda en casa es Manolillo, que formará parte del filial blanquiverde para su envite de este domingo ante el Coria.

En busca de revertir la situación, los guerreros blanquiverdes buscan dar donde más le duele a un Real Madrid Castilla que aún no ha perdido en casa y que suma siete puntos de nueve posibles en los tres duelos disputados. Con mucho gol en ambos conjuntos, el que golpee primero puede dar un paso importante para hacerse con los tres puntos, por lo que los de cordobesistas deben estar en alerta para que no sea el cuadro de Raúl González, que busca volver a la senda triunfal tras perder en Alcorcón con claridad y hacer más daño a un Córdoba CF que no pierde dos partidos seguidos desde la temporada 20-21. Precisamente, desde abril de 2021 cuando perdió ante la Balona y el Cadiz B y supuso el adiós de Pablo Alfaro. Entonces cogió el equipo Germán Crespo y ya no volvió a suceder nunca más.