Luz verde para un Adilson que sigue al margen en el Córdoba CF

El Córdoba CF aumentó la intensidad en su segunda sesión de trabajo de cara al estreno liguero de este domingo ante el Ibiza (El Arcángel, 21:30), duelo para el que está "previsto que todos los jugadores de la primera plantilla entrenen con el grupo a lo largo de la semana y pueden estar disponibles físicamente" para la cita ante los ibicencos.

Tras conocer el parte médico emitido por la entidad blanquiverde, Iván Ania podrá contar con un Adilson Mendes que entrenó de nuevo este miércoles al margen del grupo junto a Marc Esteban, Álvaro Vázquez y Álex López. El extremo luso sigue recuperándose de su lesión de rodilla, aunque está previsto que en las próximas sesiones de trabajo se incorpore al grupo y pueda estar disponible para el choque ante el Ibiza.

Con la luz verde dada por los servicios médicos del Córdoba CF a Adilson, Iván Ania recupera una pieza más de cara a una convocatoria en la que no estará Christian Delgado. El mediocentro algecireño, que ya está recuperado tras lesionarse en la segunda semana de pretemporada, no estará disponible tras estar sancionado por su expulsión en el encuentro del play off de ascenso que disputó el filial cordobesista ante el Getafe.

Con 17 efectivos disponibles de la primera plantilla, Iván Ania, a la espera de la llegada de los últimos fichajes en estos últimos días de un mercado que finaliza el próximo viernes 1 de septiembre, tendrá que tirar de jugadores del filial para completar la primera convocatoria del curso. En este sentido, el técnico asturiano contó en la sesión de este miércoles con Mati Barboza, Adrián Vázquez, Paco Fernández y Óscar Jiménez, asiduos a los entrenamientos desde el comienzo de la preparación. Además, también está Calero ante la ausencia por molestias físicas del juvenil Álex López.

Tras una sesión del martes más liviana, Iván Ania aumentó este miércoles la carga de trabajo. El asturiano no quiere despistes y la intensidad es innegociable. De hecho, se pudo comprobar a lo largo de los ejercicios realizados en un entrenamiento en el que Carlos Marín se llevó un duro golpe en la cara, que acabó sin consecuencias pese a que los servicios médicos ya entraban a evaluar al meta almeriense.

En la parte final del entrenamiento, también hubo un encontronazo en una acción de un partidillo a medio campo entre Gudelj y Paco Fernández, en la que los dos jugadores acabaron tendidos en el terreno de juego. Sin embargo, los dos se levantaron y pudieron completar una sesión en la que también se vio a Lluís Tarrés con unas ligeras molestias que tampoco le impidieron acabar con sus compañeros el entrenamiento.

Ahora será el turno de un Iván Ania que seguirá evaluando a todos sus jugadores disponibles -tiene 17 en la primera plantilla aptos y solo Christian Delgado será baja- en las cuatro sesiones que quedan de entrenamiento y que todas están previstas que sean a puerta cerrada para trabajar los pertinentes conceptos de cara al compromiso del domingo ante el Ibiza.