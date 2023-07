Luismi Redondo: "Con trabajo y humildad el Córdoba CF conseguirá el objetivo"

Con la moral elevada por la permanencia conseguida con el Ceuta, Luismi Redondo, a sus 25 años, quiere seguir creciendo en Primera RFEF, "una categoría que te exige muchísimo", reconoce a el Día el de Plasencia, que ha disfrutado también unos días en Córdoba durante sus vacaciones. Aunque ahora mismo haya terminado contrato, el exjugador del Córdoba CF espera la llamada de la entidad ceutí, aunque apunta que trabajó durante todo este pasado curso para seguir en la tercera categoría del fútbol nacional, donde volverá a estar el CCF, club al que le desea "todo lo mejor".

-¿Cómo vivió la temporada pasada con el Ceuta?

-Empezamos un poco mal porque no nos salían los resultados. Te ibas a casa y te rayabas porque te ibas con mal sabor de boca y no sabías por qué salían las cosas mal. Al final, en enero, con los fichajes que hicimos, nos reforzamos bien y hemos hecho historia con la segunda vuelta que hicimos, en la que logramos la salvación.

-Mucha culpa de esta permanencia es de José Juan Romero.

-Sí, sí. Es un grandísimo míster y nos ayudaba a todos a sacarnos el máximo, y sobre todo a confiar. Todo ello nos sirvió para conseguir el objetivo.

-La Primera RFEF es una categoría muy exigente.

-Sí. Es una categoría que te exige muchísimo y te hace ver lo difícil de lo que hemos hecho en la segunda vuelta, porque todos los equipos te compiten al máximo y ganar dos o tres partidos es muy difícil y lo que hemos conseguido es algo grandísimo.

-¿Le ha sorprendido lo que ha sucedido en el Córdoba CF esta pasada temporada?

-Sí, sorprende un poco. No es normal que un equipo como el Córdoba esté primero y luego al final se den esos resultados. Nos pasó a nosotros en la primera vuelta, son dinámicas que te pillan y no sabes por dónde intentar que salgan las cosas bien, y eso le ha pasado factura al Córdoba y por eso han venido los malos resultados.

-Conoce Córdoba y la exigencia del cordobesismo.

-Sí. Al final el Córdoba CF es un club muy grande, histórico y la afición te pide, pero hay que saber que esta categoría es muy difícil. Seguramente dentro de poco el Córdoba estará dónde se merece, pero con mucho trabajo. No es fácil en un año o dos intentar llegar a Primera, porque es un trabajo costoso y hay que ir con paciencia.

-¿Qué espera del Córdoba CF de esta próxima temporada?

-Al Córdoba le deseo lo mejor. Soy un cordobesista más desde que me fui y espero que busquen soluciones porque con trabajo y humildad se conseguirá el objetivo.

-Un objetivo que se complica con equipos históricos como el Málaga, el Murcia…

-Al final la liga es muy apretada y habrá equipos históricos que no pondrán las cosas fáciles porque van a intentar conseguir su objetivo y va a ser muy competitiva este año.

-La espinita que tenía con el Córdoba CF tras su salida se pasó ya.

-Lo dije cuando me fui, me daba pena. Al final, el fútbol es así y hay que acatar las decisiones que se dan. A ver si en algunos años puedo volver a Córdoba, pero ahora estoy a la espera del Ceuta después de haber hecho un gran año.

-En el plano personal, ¿cómo se ha sentido esta temporada?

-Al principio me costó un poco adaptarme a la Primera RFEF y no tuve los minutos que merecía. Cuando llegó José Juan, me transmitió confianza y su estilo de juego es de los que a mí me gustan, y me ayudó muchísimo.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Córdoba CF?

-El mensaje que le envió es que estén con el equipo siempre, que estén con los jugadores, que ellos lo notan. Que apoyen al equipo y que hagan un proyecto ilusionante porque la afición del Córdoba es muy grande.