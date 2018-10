Luis Oliver Sierra da un paso al lado

Luis Oliver Sierra dimitió ayer de su cargo de responsable de la cantera del Córdoba con un comunicado, cerrando así la salida de todo el personal que llegó a la entidad blanquiverde de la mano de su padre, Luis Oliver Albesa, el anterior ejercicio. El pasado viernes, el club ya había anunciado la rescisión de contrato de su equipo: el director de cantera, Rubén Domínguez; el coordinador del área de preparación física, Adrián Benítez; el coordinador de fútbol 7, Jaime Molina, y el coordinador de fútbol 11 y ex entrenador del filial, José María García Cuadrado.

Con el nombramiento de Rafa Navarro como director de fútbol base, donde estará acompañado por Rafa Herrerías y se rodeará de algún ex jugador más de la casa cordobesista, estaba claro que la figura de Luis Oliver Sierra ya no tenía sentido dentro del CCF. Y aunque el hijo del ex director general deportivo no tenía contrato ni recibía remuneración alguna por parte del club, y la primera intención era que se desvinculara después de que Jesús León cerrara el acuerdo pendiente para liquidar a Luis Oliver Albesa, el ya ex responsable de la cantera decidió ayer dar un paso al lado.

En una nota, Oliver Sierra recordó que "con profunda pena y mucho dolor" se ve "obligado a dimitir" tras "los ceses en cadena" de su grupo de trabajo y el nuevo enfoque que quiere dar el CCF a "la parcela deportiva". Además, indicó que "en estos ocho meses hemos reorganizado el fútbol base y puesto los cimientos para que la cantera responda a los principios de búsqueda de talentos, formación y preparación para llegar al primer equipo".

Oliver apuntó que "la ilusión se ha difuminado" y ante eso, no debe "continuar al frente del proyecto", y agradeció la entrega de todos los técnicos, con especial mención a Juan Marrero (filial) y Javi Moreno (juvenil A), "dos heroicos entrenadores que, pese a la falta de medios, nunca han renunciado a competir, ganar y dignificar este deporte sin excusas".