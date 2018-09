Locura para estar el sábado en La Rosaleda

Por cierto, que las otras 200 entradas del paquete inicial enviado por el Málaga fueron repartidas a la Federación de Peñas para satisfacer a sus asociados, algo que ha causado cierto malestar entre diferentes colectivos, algunos de los cuales han anunciado la suspensión del desplazamiento previsto. Pero a pesar de todo, el color blanco y verde estará presente y de forma masiva en La Rosaleda el sábado, en la primera gran caravana de una temporada que no ha comenzado precisamente con alegrías.

Así, ante tan buena respuesta, la entidad blanquiverde contactó de nuevo con el Málaga para intentar conseguir una nueva remesa con la que satisfacer a sus abonados. Es más, los trabajadores de taquillas apuntaron a los que se quedaron sin entradas pese a estar en el estadio para asegurarles su localidad en caso de que hubiera más. Y eso es algo que depende de que se pueda ampliar la zona visitante reubicando a socios malaguistas y pueda garantizarse la seguridad. No está descartado, pero...

Pero hasta el sábado, lo que toca es terminar de dar forma a la marcha hacia la Costa del Sol. El Córdoba puso ayer a la venta, tal y como había anunciado tras cerrarse el acuerdo entre clubes, una remesa de entradas, a 7 euros, que finalmente ascendió a 400 boletos. Y la respuesta de la afición, apenas unas horas después del disgusto ante el Alcorcón, no pudo ser más espectacular. Colas ya desde primera hora de la mañana -algunos llegaron en plena madrugada- para agotar las localidades en apenas un par de horas.

A la quinta jornada de la competición, el cordobesismo prepara ya el que será su primer gran desplazamiento de la temporada, y el primero desde la invasión blanquiverde a Vallecas de mayo. Curiosamente, entonces los madrileños también eran líderes y el resultado ya saben cuál fue: 1-2 y un paso de gigante hacia la salvación. ¿Quién no lo firma ahora?

Bruno Montelongo se suma al proyecto del Xerez CD en Tercera

Bruno Montelongo ya ha encontrado nuevo destino. El centrocampista uruguayo, cortado por el Córdoba al inicio de la pretemporada, se ha convertido en nuevo jugador del Xerez CD, que milita en el Grupo X de Tercera División y con el que ya comenzó entrenar ayer, para ser presentado hoy mismo. El futbolista lleva sin jugar un partido oficial desde hace más de un año, primero por problemas personales y ya en el último mercado invernal por tener el club blanquiverde pasado el límite salarial (compartió situación con Bambock, luego inscrito en el filial). Eso sí, su contrato incluía una renovación automática en caso de permanencia, siempre que jugara un mínimo de partidos que no pudo cumplir al no tener ficha. Un condicionante aceptado por la AFE y que obligó a la entidad cordobesista a negociar la desvinculación definitiva con el charrúa, de la que no hubo oficialidad, después de que fuera descartado en los primeros días de la fase de preparación estival. Tras concretarse la operación, el Xerez CD tendrá que dar una baja, ya que tiene cubiertas todas las licencias para jugadores mayores de 23 años.