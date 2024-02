José Juan Romero: "El Córdoba CF es el equipo más fuerte que nos podemos encontrar en el grupo ahora mismo"

El Ceuta está centrado en sacar los tres puntos ante un Córdoba CF que es "el equipo más fuerte que nos podemos encontrar en el grupo ahora mismo", como reconoció este sábado en sala de prensa José Juan Romero. El técnico sevillano, que no contará con Pablo García para este envite, señaló que el conjunto blanquiverde "no suele cambiar sus registros".

"Nos pasamos todo el año hablando de la importancia de cada partido y cada rival", explicó José Juan Romero sobre la importancia del envite de este domingo en el Alfonso Murube ante el Córdoba CF. "El final está más cercano y todo toma más trascendencia. Jugamos ante un buen equipo y tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar el partido", apuntó el técnico del Ceuta.

"En Castellón se vio un partido muy atractivo, con dos equipos trabajados y con conceptos claros. Esa tiene que ser y seguir siendo nuestra línea, en ese tipo de partido estamos mostrando nuestra mejor versión", indicó José Juan Romero tras el punto conseguido por su equipo en la anterior jornada en Castalia ante el líder, el Castellón.

También quiso agradecer el preparador sevillano las palabras de Juan Gutiérrez Juanito -destacó en redes sociales el partido jugado en Castalia por los caballas- porque valora "nuestro trabajo". "Creo sinceramente que el Córdoba CF, amén de lo que dice la clasificación, es el equipo más fuerte que nos podemos encontrar en el grupo ahora mismo", apuntó José Juan Romero.

Preguntado si se verá por un partido similar al de la primera vuelta en El Arcángel, que acabó con un empate a tres goles, el técnico del Ceuta indicó que "nos podemos encontrar a un Córdoba similar". "Los dos equipos se tienen un respeto importante. Sabemos de lo que uno y otro es capaz y cada uno tendrá su idea de juego", señaló el de Gerena.

"El Córdoba CF no es un equipo que suela cambiar sus registros", por lo que José Juan Romero destacó que "al final el partido va a ser para el equipo que sea capaz de optimizar los aciertos y los errores". También añadió que tienen respeto a unas ciertas situaciones a las que nos pueden castigar más". "De ahí a que eso vaya a cambiar un plan de partido, no se debe dar. No me atrevo a decir que no vaya a ser un partido como en la ida", expuso el preparador hispalense.