Iván Ania: "Nos pondría en una situación de privilegio acabar la primera vuelta con 36 puntos"

El Córdoba CF ya tiene el foco en el encuentro de este sábado ante el Intercity tras cerrar la semana con la última sesión en El Arcángel. Iván Ania no se fía del conjunto alicantino, que está rayando a un buen nivel a domicilio. A cinco puntos de los blanquiverdes en la tabla, el técnico asturiano se centra en acabar "la primera vuelta con 36 puntos porque nos pondría en una situación de privilegio".

Sobre el Intercity, Iván Ania destacó que es "un equipo que es capaz de dar la vuelta en su última visita un 3-0 en contra al descanso y que además ganó en Ibiza", por lo que todo ello les debe poner "en alerta". Además, tiene "oficio y que sabe manejar los tiempos de partido; tiene velocidad en bandas y puede jugar al espacio o con juego directo".

Aunque los alicantinos llegan a Córdoba con bajas, como las de Nsue, Burlamaqui y Eneko Undabarrena, tienen jugadores para tapar las ausencias como el excordobesista Moha Traoré o Etxaniz. Además, como indicó Iván Ania es "un equipo con juego por bandas con Cristo y Guillem Jaime". "Solo con esas dos referencias nos debe poner en aviso de que nos pongan las cosas difíciles", explicó el de Oviedo.

Tras caer ante el Real Madrid Castilla y sumar "un punto en los últimos dos partidos", un hecho que "no era lo esperado", Iván Ania afronta el encuentro con el reto de volver a la senda del triunfo: "La sensación del equipo no ha sido mala. Fuimos superiores en los dos partidos con rivales que jugaron en bloque bajo. Tuvimos control, dominio, pero no fuimos capaces de ganar el encuentro y queremos acabar la primera vuelta con 36 puntos, que nos pondría en una situación de privilegio".

"Necesitamos ese triunfo para hacer balance de la primera vuelta porque las segundas partes son más difíciles y hay mas rigor y tenemos que afrontar esa situación, pero todo pasa por ganar el partido y acabar con 36 puntos", reiteró el técnico del Córdoba CF de cara al importante compromiso de este sábado ante el Intercity en El Arcángel.

A pesar de los últimos dos malos resultados, Ania no mira a lo sucedido el curso anterior: "Nosotros pensamos en lo positivo. Si nos acordamos del año pasado, nos acordamos de lo positivo y no de lo negativo. Es una referencia solo para que no vuelva a suceder". Además, apuntó que "del año pasado solo quedan ocho jugadores y el resto son nuevos junto a cuerpo técnico".

"Tenemos que tener claro que las segundas vueltas son más difíciles y tenemos que tener capacidad de afrontarla y mejorarla. Si queremos aspirar a todo, tenemos que mejorarla", indicó el preparador asturiano sobre los números que deben de hacer en la segunda parte del campeonato liguero, que arrancará tras el duelo ante el Intercity.

Por otro lado, también señaló Iván Ania que "ellos son un equipo que intentan jugar, usa otras bazas, pero la clave es ponernos por delante en el marcador y que defendamos bien el balón parado porque tienen casi el 50% de goles en estrategia y es importante terminar con la portería a cero". "Tuvimos cuatro jornadas seguidas con portería a cero y tenemos que volver a recuperarla e intentar hacer daño con nuestras armas", comentó el técnico de Oviedo.

Sobre el mercado invernal y la posibilidad de la liberación de la ficha de Dragisa Gudelj en este mes de enero, Ania señaló que está en contacto con el central balcánico, que estuvo en el duelo ante el Real Madrid Castilla y pudo hablar con él: "Es una situación que tiene que hablar él directamente o el club. Está claro que no lo tenemos ahora mismo disponible y vamos a ver si en el futuro lo podemos tener o no, pero a quién le corresponde hablar es a la persona directamente implicada que es Dragi o al club".