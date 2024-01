Iván Ania, ante un "difícil" mercado invernal y un Real Madrid Castilla que vendrá "con su mejor versión"

El Córdoba CF se centra en el Real Madrid Castilla, un rival del que espera "su mejor versión" un Iván Ania que habló de la presencia de jugadores como Nico Paz, Álvaro Rodríguez o Gonzalo, los tres ya debutaron con el primer equipo madridista y el primero está citado por Carlo Ancelotti para el encuentro ante el Mallorca. No obstante, el técnico de Oviedo cree que todos estarán "disponibles" para Raúl González Blanco.

De vuelta a El Arcángel tras empatar a domicilio en el último choque ante el Atlético Baleares, Iván Ania reconoció que "los filiales son más irregulares a veces que los equipos seniors". "Va a influir de la gente que tenga, no es la mismo que esté Nico Paz, Álvaro o Gonzalo o que no estén porque vayan con primer equipo. Me espero a un rival en su mejor versión, con todos, a pesar de que estén convocados con primer equipo", apuntó el técnico asturiano.

Sobre el Real Madrid Castilla, el técnico del Córdoba CF comentó que tienen "muchos registros y varias maneras de jugar", ya que lo pueden hacer "combinativo y pies o directo con Álvaro y Gonzalo, que son dos delanteros que se asocian bien. Y si quieren replegarse y jugar a la contra, compiten también bien porque Nico es difícil de parar por su calidad en la mediapunta". Por ello, el de Oviedo se espera a un rival con "la mejor versión".

Preguntado por la participación de Nico Paz, clave en la victoria madridista el curso pasado en El Arcángel, Ania expuso que recuerda "ese partido". "Al final está claro que si está en primer equipo es por algo. Es un jugador diferencial de la categoría y ya ha jugado en Champions. Es un jugador zurdo y de ultimo pase, que llega y que tiene buen disparo. Si no viene, para nosotros es mejor. Creo que vendrá, pero si le suplen también tienen buenos jugadores", comentó el técnico ovetense sobre un jugador "de futuro y mundial".

Para este compromiso, Ania debe afrontar las bajas de una defensa que ya tiene "pensada". "Hemos estado preparándolo y entrenándolo y hay que sobreponerse a las adversidades", reconoció el de Oviedo ante las ausencias de Adri Castellano, Dragi Gudelj y Calderón, que cumplirá su primer partido de los dos de sanción. "Nos tenemos que sobreponer y tirar de jugadores del filial, pero sobre todo dar confianza a los que van a jugar", reconoció el preparador asturiano.

Preguntado por si Álex Sala es una solución para el eje de la defensa, Ania expuso que "el día de Baleares le saque de central porque el equipo rival estaba replegado y Carlos (Marín) tenía poco recursos a situaciones ofensivas". Además, añadió que el jugador cedido por el Girona tiene "buen disparo desde fuera y último pase y dependía del resultado". No obstante, apuntó que "no es una posición desconocida para él porque en Sabadell jugó de central, pero para mí es mediocentro".

El mercado invernal es "complicado"

Sobre el mercado invernal, Ania comentó que hizo las carta de los Reyes Magos para su "casa". "Hay que tener tranquilidad porque es un mercado difícil y porque el rendimiento debe ser inmediato. Necesitamos jugadores que se adapten rápido, que no vengan en situación de paro", comentó el preparador de Oviedo sobre un periodo de fichajes "complicado".

"Tenemos que reforzar algún posición, pero tenemos que tirar con lo que tenemos. En nuestro mayor momento de bajas, sacamos mejores resultados y fichar por fichar es contraproducente", señaló Iván Ania. Además, apuntó que "hay que dar con un jugador que se adapte a nuestras características y no es fácil. Hay jugadores, pero tienen que darse muchas circunstancias. Si puede venir alguien, bien".

Por otro lado, quitando hierro al mercado invernal, Ania se centró en que quiere que los que están den "una versión buena, individual y colectivamente". "Que viene alguien, bien, que no tenemos el filial para que nos siga ayudando como hasta el momento", apuntó un técnico asturiano que le gusta lo que tiene: "Tenemos que cuidar a la gente, competir y sacar los resultados adelante".

Por último, habló también de la afición: "El día del Castellón ya vimos que la gente está ilusionada y volcada con el equipo, y esperamos empezar el año dando una alegría, con victoria". Tras los resultados de este pasado martes -el Málaga empató con el Intercity-, el Córdoba CF tiene "acceso a poder escalar un puesto en la clasificación en caso de victoria y tenemos que pelear por ello".

"La afición da un apoyo importante y ojalá sigamos con esta dinámica hasta el final. Creo que es una buena iniciativa, siendo jueves a la noche y vacaciones escolares habrá muchos niños en el campo", expuso Iván Ania sobre la presencia de numerosos espectadores en las gradas de El Arcángel para el envite de este jueves ante el Real Madrid Castilla.