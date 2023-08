Iván Ania, sobre el estreno del Córdoba CF: "Queremos empezar ganando para mandar un mensaje"

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, dejó patente en su primera rueda de prensa previa al arranque de la competición oficial esas ganas con las que tanto él como su equipo llegan al estreno liguero de este domingo ante el Ibiza (El Arcángel, 21:30). El técnico asturiano aseguró que quieren ganar para "mandar un mensaje" y posicionarse desde el primer momento como candidatos al ascenso, consciente de que enfrente tiene a un rival que solo por su plantilla ya tiene esa etiqueta.

"Tenemos ganas de que llegue el partido porque las pretemporadas se hacen largas. Ya se ve algo distinto, los jugadores están mucho más concentrados en lo que hacemos. No solo yo, todos los que estamos dentro estamos con ganas de que llegue el domingo a las 21:30 para empezar la liga", reconoció Ania.

El asturiano se mostró consciente del fuerte rival que tendrán enfrente, pero prefiere cogerlo ahora que más adelante. "Conocemos a sus jugadores y les hemos estudiado colectivamente. Conocemos al entrenador porque incluso compartimos un mes y pico de convivencia en Santander. Es una plantilla hecha a capricho, con jugadores de categoría superior, con una apuesta clara para volver al fútbol profesional. Es mejor jugar con estos equipos ahora que no cuando ya tengan un rodaje", apuntó el asturiano, que fue ambicioso en su planteamiento: "Sabemos de la dificultad y el potencial del rival, pero es nuestra primera jornada en casa y queremos empezar ganando, para mandar un mensaje de mando. Necesitamos hacer un gran partido porque nos van a exigir estar al mejor nivel".

El técnico blanquiverde avisó de que "los detalles suelen marcar la diferencia" y es consciente de la dificultad de voltearle un partido al Ibiza si se avanza en el marcador. "En las primeras jornadas suelen ser partidos en los que los equipos van con miedo, porque no sabes lo que vas a encontrar en el rival y nadie quiere empezar perdiendo. Tenemos una idea clara de lo que queremos y la alineación la tengo clara, aunque no la haya mostrado en los entrenamientos porque me gusta que los jugadores no la sepan hasta la charla previa", comentó sobre ese primer once inicial.

Al técnico se le cuestionó también por su grado de satisfacción con la plantilla, a la espera de que quede culminada. "Todavía queda hasta el próximo viernes de mercado, pueden suceder muchas cosas. Somos conscientes de que en los últimos días hay unas posibilidades que al principio no tienes y estamos trabajando", apuntó, sin querer mojarse en si el Córdoba tiene mejor equipo ahora que hace unos meses: "Es otra plantilla, otro cuerpo técnico y no se pueden comparar. Cuando acabe la liga, eso será lo que diga si era mejor o peor. Lo que buscamos es una clasificación y unos objetivos. Más allá de que la plantilla sea mejor o peor que la anterior, intentaremos cumplir el objetivo marcado".

La elección de los capitanes

Ania también se refirió a la elección de los capitanes, con Kike Márquez como principal portavoz del vestuario. "La votación es interna de los jugadores, que votan a quien quieran que les represente y yo aporté a un jugador más, que en todos los equipos lo he hecho. No hemos tenido ningún problema y los jugadores también tienen que tener la autoridad para decidir quién les representa. No es solo salir al campo con el brazalete, requiere de más responsabilidad, son los que representan al equipo en lo bueno y lo malo y tienen que ser un ejemplo, os guías que arrastren al equipo. Los líderes naturales se notan desde el primer día. Yo aporté también a uno de los jugadores, que creo que por su experiencia en otras categorías puede ayudar en esa labor", apuntó el técnico.