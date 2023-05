Insultos, reproches y desidia: el Córdoba CF recibe el 'castigo' de El Arcángel

El Córdoba CF vivió en la visita del San Fernando su particular vía crucis, al que el equipo blanquiverde se ha visto abocado después de quedarse sin opciones de ascenso mucho antes de lo que cualquier podía esperar, fruto de una temporada desastrosa en la que la caída del equipo ha vuelto a provocar una fractura social evidente. Y es que hace semanas que, con la descomposición del proyecto deportivo, se veía venir un final de curso áspero, lleno de reproches y situaciones desagradables.

Todo eso se vivió en El Arcángel desde antes incluso de que el balón rodara. Aunque antes de los insultos y los menosprecios, la bofetada más dolorosa la aplicaron todos esos miles de cordobesistas que optaron por quedarse en casa, disfrutar del domingo con la familia y los amigos, y no reparar siquiera en lo que hacía su equipo. Y es que no hay mayor menosprecio que el no hacer aprecio. La desidia se ha apoderado de buena parte de los habituales al estadio, en una situación que el club tendrá que trabajar mucho y muy bien -ya sin margen de error- para que no le pase una factura importante en la próxima campaña de abonados.

Otro sector del cordobesismo sí que optó por acudir al estadio para el duelo ante el San Fernando. 5.031 asistentes fue el dato que arrojaron los tornos de El Arcángel, entre los que hay que incluir a unos 150 seguidores del San Fernando que acompañaron a su equipo desde la Isla de León.

Era de esperar, claro está, que la actitud de esa parte de la afición que sí quiso estar presente en el estadio no fuera precisamente conciliadora. Aunque muchos cordobesistas optaron por seguir el partido sin mostrar el más mínimo gesto de aprecio hacia su equipo, también hubo un sector importante de la afición que desde el calentamiento mostró su descontento de manera clara e inequívoca.

La retirada de los jugadores hacia el túnel de vestuarios, instantes antes de que el partido arrancase, ya fue seguida de una sonora pitada por parte de la grada. Y los cánticos no se hicieron esperar cuando el balón empezó a rodar. Cánticos, insultos y menosprecios, algunos de difícil justificación, aludiendo a familiares de algunos futbolistas con la clara intención de herir sensibilidades.

Por momentos, la tensión se mascaba en El Arcángel y la chispa para un enfrentamiento entre los jugadores y esos sectores de los aficionados pudo saltar en un par de ocasiones. Los jugadores mantuvieron el tipo en ese sentido, tratando de aislarse de un ambiente desconcertante en el que el San Fernando veía premiados sus ataque con aplausos y silbadas las ocasiones del Córdoba.

Kike Márquez, señalado

Como diana para esos aficionados que quisieron hacer leña del árbol caído fue elegido Kike Márquez. El sanluqueño, con un lenguaje corporal que mostraba su estado de ánimo sin lugar a equívocos, fue sustituido en el descanso, cuando Manuel Mosquera entendió que su presencia en el campo no iba a ayudar precisamente a calmar el ambiente. Pero ahí no acabó el escarnio, porque más tarde fue Juan Villar el que recibió todo tipo de descalificaciones y desplantes.

Del reproche constante tan solo salió la grada de El Arcángel para celebrar de manera tímida el gol de Simo, que terminó haciendo un gesto de disculpa hacia los aficionados. Y es que de los improperios apenas se libró Willy Ledesma, uno de los pocos jugadores que siguen manteniendo cierto respecto para ese sector de la afición del Córdoba CF que ha optado por hacer tierra quemada de todo en este triste final de curso.