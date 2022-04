Germán Crespo, un año de éxitos y récords en el Córdoba CF

Germán Crespo vive el mejor momento de su trayectoria en los banquillo. El técnico del Córdoba CF acaba de cumplir un año como encargado de dirigir el primer equipo blanquiverde y lo ha hecho con unos registros estratosféricos que quedarán para el recuerdo, poniendo un listón muy alto de superar para cualquier entrenador que en el futuro se siente en el banquillo de El Arcángel.

El granadino, que llegó al club cordobesista en el verano de 2020 para entrenar al Córdoba B, dio el salto al primer equipo el 19 de abril de 2021. La situación por aquel entonces era más que complicada. Pablo Alfaro acababa de ser destituido en un curso que ni siquiera empezó él, pues fue Juan Sabas el primer inquilino del banquillo cordobesista. Con la opción de ascender a Segunda División ya cortada, el Córdoba recurrió a Crespo de manera desesperada a falta de tres partidos para el final de la temporada. El objetivo no era otro que ganar los tres duelos para apurar las opciones de conseguir una plaza en la Primera RFEF.

En apenas tres semanas, Germán Crespo fue capaz de amortiguar la caída en picado de una plantilla deprimida y devorada por las expectativas no cumplidas. El nazarí y su cuerpo técnico debutaron con un empate ante el Tamaraceite en El Arcángel (1-1) y cerraron la temporada con dos victorias ante la Balona (0-5) y el Cádiz B (2-1) que fueron ya insuficientes para conseguir una de las tres primeras posiciones.

Pese a la decepción de no alcanzar esa Primera RFEF, el club apostó por la continuidad del técnico y los resultados no tardaron en llegar. En 30 partidos de liga, Germán Crespo ha puesto al CCF en Primera RFEF, con un mes de antelación sobre el final de la competición. Además, antes de certificar ese objetivo, el preparador granadino llevó a su equipo a conseguir el título de la Copa RFEF y a disputar una Copa del Rey para la que inicialmente no tenía plaza, pero en la que puso en serios aprietos al Sevilla FC, al que llevó hasta la extenuación para llevarse el pase en El Arcángel tras una agónica prórroga.

En números, el primer año de Germán Crespo al frente del Córdoba es de ensueño. El preparador granadino ha dirigido a su equipo en 39 partidos (33 de liga, uno de Copa del Rey y cinco de Copa RFEF), de los que ha ganado la friolera de 29, con siete empates y solo tres derrotas. La cifra es incluso mayor si se tiene en cuenta que no de esos tres partidos se perdió en los despachos, ante la UD San Fernando, pues en el campo Crespo y sus jugadores hicieron el trabajo para ganarlo. Solo el Sevilla FC en Copa del Rey y el Villanovense en liga han sido capaces de doblegar a los blanquiverdes en el último año natural. El porcentaje de victorias del equipo en ese tiempo es del 74%. Un dato arrollador.

Más de dos goles por partido

Pero es que además de ganar tres de cada cuatro partidos disputados, el Córdoba de Germán Crespo lo ha hecho con un sello inconfundible y con el fútbol ofensivo por bandera. En esos 39 duelos, el conjunto cordobesista ha marcado 89 goles y solo ha encajado 27. Unos números que demuestran que es posible conjugar la ambición de ganar con un equilibrio defensivo que te permita perder muy pocos duelos.

En este último año, Germán Crespo ha recuperado el espectáculo para el aficionado cordobesista, que andaba hastiado desde hacía años al ver a su equipo practicar un fútbol mediocre y conseguir resultados decepcionantes. La media de 2,28 goles por partido disputado deja bien claro que los seguidores blanquiverdes han disfrutado de lo lindo en los últimos 365 días.

Lo único negativo de esos increíbles datos de Germán Crespo en su primer año en el Córdoba CF es que tratar de igualarlos en el segundo se antoja prácticamente imposible. Una realidad que no impedirá al técnico seguir trabajando en la idea de crecer junto al club, para estar en unos meses llamando con fuerzas a las puertas del fútbol profesional.