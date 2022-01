Germán Crespo: "Cualquier equipo te puede hacer daño, pero confiamos en nuestro juego"

El Córdoba CF regresa a la competición este domingo ante el Vélez (El Arcángel, 17:00), una cita con la que se pone el punto y final a la primera vuelta de la competición en el Grupo IV de Segunda RFEF. Los blanquiverdes, líderes con siete puntos de renta sobre el Cacereño, reciben a un cuadro malagueño que han ido de menos a más conforme avanzaba el curso.

Con ganas de "acabar la primera vuelta bien", Germán Crespo explicó en sala de prensa que buscan "sumar tres puntos y seguir en la dinámica positiva en casa, que sumamos de tres en tres, e irnos de nuevo a un nuevo parón". "Hubiera preferido tener otra semana de descanso, pero los calendarios son así", reconoció el preparador blanquiverde. No obstante, añadió que intentarán irse "al viaje de Bahréin con los tres puntos y que la distancia de puntos sea la misma que la que tenemos y si sacamos más diferencia, con algún punto más, mejor que mejor".

Aunque el Córdoba CF no se ha visto salpicado de momento por el covid-19, Germán Crespo apuntó que "dentro de la situación que tenemos, esperemos que se corte lo antes posible". "Si algo tiene este equipo es lo que tenemos todos los domingos en la grada", por lo que "nos perjudicaría mucho no poder estar arropados por nuestra afición" en caso de que se tomen medidas más restrictivas. "Estamos con los dedos cruzados, sabemos como están todos los equipos, pero nosotros estamos teniendo algo de suerte de que, a pesar de la situación, no vamos a tener ninguna baja y esperemos que siga así las próximas semanas", comentó el técnico nazarí.

Sobre el conjunto malagueño, Germán Crespo apuntó que "es un rival, como el Ceuta, en dinámica positiva, aunque no empezaron todo lo bien que quisieron. Están sacando números importantes en casa, pero les cuesta sumar tres en tres porque cuesta más ganar un partido fuera de casa por todo". Además, "todos se refuerzan de cara la segunda vuelta y el Vélez, a pesar de estar en la situación que está cuando el objetivo es la permanencia, se refuerza para llegar a los puestos de play off".

"Cualquier rival te puede hacer daño, pero tenemos confianza en nuestro juego, en nuestra forma de jugar, en el ritmo, y en eso no vamos a tener problemas", reconoció el preparador del Córdoba CF. Además, tras las vacaciones navideñas, Germán Crespo apuntó que cuesta "trabajo llegar bien, pero el equipo ha trabajado como si no hubiera parón".

De cara a la cita del domingo, el técnico nazarí explicó que el Vélez es "un equipo ofensivamente muy bueno, con jugadores con mucho gol, y si cometes errores en la salida de balón te pueden matar porque tienen dos o tres jugadores con números importantes". "Sabemos que será un partido que podemos dominar, pero puede peligrar el resultado si cometemos errores en la salida", advirtió Germán Crespo.

"Muy contentos con la confección de la plantilla"

Sobre la opción de reforzar al plantel cordobesista en este mercado de invierno, el preparador granadino apuntó que están "muy contentos con la confección de la plantilla y el resultado que ha dado". "Ahora tenemos partidos domingo a domingo, hemos pasado situaciones complicadas, pero tenemos plantilla amplia para hacer una segunda vuelta con números parecidos a los de la primera", comentó Germán Crespo.

"Siempre que el mercado esté abierto puede haber cualquier movimiento. Aquí todos han sido participes y puede ser que sea distinto a otros equipos. Ningún jugador quiere salir porque todos han tenido sus oportunidades", apuntó el técnico nazarí, que se muestra "contento con lo que tenemos, pero el mercado está abierto y se puede presentar cualquier cosa".