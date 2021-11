Germán Crespo: "Si el Sevilla FC no sale con los cinco sentidos, se le pueda complicar"

El Córdoba CF vuelve a aparcar la liga y centra todas sus ilusiones en la Copa del Rey, competición en la que este miércoles se mide a un Sevilla superior, pero que Germán Crespo cree que tendrá que sufrir en El Arcángel si quiere sacar adelante la eliminatoria de esta primera ronda copera. El técnico blanquiverde avisó de su equipo jugará con sus armas y su estilo y de que al rival "se le puede complicar" si no sale con los cinco sentidos puestos en el partido.

"Nosotros vamos primero a disfrutar y para disfrutar tienes que competir y hacer las cosas bien, tienes que dejarlo todo en el campo. Todo eso lleva a disfrutar y sentirte a gusto en el campo y poder conseguir la victoria. Es un partido para que disfrute nuestra gente, enfrente estará un rival de los mejores de Europa", expuso el técnico del Córdoba, que se marcó como objetivo el intentar ponérselo "lo más difícil posible", siempre con las "armas y filosofía de juego" que su equipo ha mostrado. "Y ojalá sea, y si sí… desde el primer minuto tenemos que tener nuestra idea y con eso disputar el partido", añadió.

Para ganar al Sevilla, Crespo es consciente de que deben firmar un partido sin fisuras. "Hay que hacerlo todo bien e incluso haciendo eso, será complicado", reconoció el técnico, que aún así no teme por esa diferencia de categorías entre ambos equipos. "En semanas anteriores, cuando hemos jugado con rivales de inferior categoría, hemos dicho que no hay categorías. En 90 minutos pueden pasar muchas cosas, os lo dije con el Torremolinos, el Xerez, el Guijuelo... Si no salen con los cinco sentidos, se les puede complicar. Intentaremos poner nuestras armas, pero para sorprenderlos tenemos que dejarlo todo en los 90 minutos de juego", expuso Germán.

El técnico sabe que será un partido especial para los cuatro jugadores de su plantilla que pasaron por el Sevilla, pero no lo será menos para el resto. "Van a estar motivados todos. Simo y Casas [al igual que Bernardo y Viedma] se enfrentan al equipo que ha sido su casa, puede ser extra la motivación, pero será un partido importante para los once que salgan, los cinco del banquillo y todos los convocados. Es un partido importante para todos, incluida la directiva y la afición", aseguró Crespo.

Preparados para sufrir

Aunque tiene claro que morirá con sus ideas, Germán Crespo también es consciente de que un rival como el Sevilla te puede someter. "Está claro que va a haber momentos en los que no vamos a tener el balón y cuando toque sufrir no debemos dejar espacios al Sevilla, porque tienen jugadores verticales y con potencial físico importante", reconoció el técnico, que pese a ello reiteró su ambición: "No vamos a renunciar a nuestros conceptos, sabemos que tenemos un rival físicamente superior a nosotros pero con nuestras armas intentaremos hacerle complicado el partido a ellos".

Sobre lo que espera del rival, Crespo tiene claro que no se relajarán en exceso. "Nos hemos guiado por la temporada pasada y vimos que, a pesar de estar en tres competiciones, fueron a Lucena y Linares con un equipo casi titular. Sabemos que vienen de jugar con el Madrid, y que luego tienen un partido importante con el Villarreal y el de Champions, pero todos son casi titulares. Sabemos de la competitividad de Julen Lopetegui y sabemos que vendrán aquí a no confiarse, sacarán el mejor once porque intentan llegar lo más lejos posible en todas las competiciones", valoró el técnico blanquiverde.

Por si a alguien le quedaba alguna duda de la importancia que Germán Crespo otorga al partido de Copa, el granadino dejó claro que la liga está aparcada hasta el pitido final de ese duelo ante el Sevilla. "Ya me conocéis de sobra. Nosotros le damos importancia al partido siguiente, el partido de Las Palmas está lejos. El partido más importante es el siguiente y, lo que siempre comento, no podemos mirar más lejos de este partido porque queremos brindar un gran espectáculo. Hemos llegado aquí y lo tenemos que dar todo para que los aficionados disfruten, daremos el 200%, y conforme avance el partido veremos a dónde podemos llegar", apuntó.