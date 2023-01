Germán Crespo: "Caballero va a estar para disputar minutos"

Con Antonio Caballero ya como uno más en el Córdoba CF, Germán Crespo, antes del envite de este domingo frente a la Balompédica Linense (El Arcángel, 18:00), hizo balance de la llegada del centrocampista de Martos, que tiene "más poderío físico que Álex (Bernal) y es algo más agresivo que Javi (Flores) defensivamente".

Sobre el primer fichaje invernal, Germán Crespo indicó que "el mercado invernal es complicado porque decíamos que los jugadores que se podían firman iban a venir sin minutos en sus equipos y con Caballero es diferente, porque viene con ritmo competitivo". "Tiene que coger evidentemente los automatismos y conceptos que tenemos trabajado rápido, pero a un jugador de calidad como es él no le va a costar", apuntó.

También indicó que Caballero es "un jugador que, para la propuesta que nosotros tenemos, nos va a venir bien". "El otro día lo vimos competir contra nosotros y creo que va a estar para disputar minutos", reconoció Germán Crespo. De hecho, señaló que "no es lo mismo que si viene un jugador de no ser titular y nos va a venir bien para nuestro estilo de juego".

Sobre la salida de Álex Bernal, Germán Crespo apuntó que "lo único es desearle mucha suerte en su nuevo equipo en el futuro. Es un jugador que se lo merece por cómo es como persona y como jugador". "Creo que la temporada pasada nos dio mucho en Segunda RFEF y aportó mucho para el ascenso. Este año no tenía los minutos que le hubiese gustado, pero lo único que cabe es desearle todo lo mejor, porque se lo merece, en los años que le queda como jugador, donde él se sienta a gusto y si es en el Eldense que le vaya bien y que en un futuro pueda estar también en superior categoría", explicó el preparador del Córdoba CF.

"Creo que cada categoría tiene un escalón importante, Álex no empezó siendo titular y ese ritmo competitivo que tenía los compañeros no lo ha terminado de tener", relataba Crespo sobre la poca presencia de Bernal en esta primera vuelta. Además, añadió que "Álex es un jugador de mucha calidad, pero ese ritmo que podía tener un jugador con más minutos le faltaba y se ha visto en algunos partidos". Un hecho que es "normal cuando no eres titular indiscutible, como lo era la temporada pasada. Tenía además dos por delante como son Diarra y Javi, que estaban a un nivel superior".

Por otro lado, expuso Germán Crespo que "Caballero es un jugador similar a Álex, pero tiene más poderío físico y defensivamente tiene algo más de agresividad que Javi (Flores)". "Es un jugador que para nuestro estilo de juego y la intensidad que le metemos a los partidos con el que vamos a mejorar sobre todo defensivamente".

Cuestionado por el mercado invernal, Germán Crespo miró a la cita ante la Balona: "Lo que es más necesario es ganar el domingo". "No nos podemos centrar en las altas y en las bajas, el mercado hay que ir día a día y ha venido un jugador que no lo he visto en ningún lado. He visto 20 mil nombres y no sé de dónde salen y sin embargo el que no ha salido es el que ha firmado", reconoció.

También aclaró que durante el mercado tienes "pensamientos de firmar a dos o tres jugadores y no lo firmas porque esto es muy largo". "Al final nos tenemos que centrar en que en 48 horas tenemos un partido importante y creo que no le estamos dando la importancia que tiene porque estamos centrados en las posibles altas y bajas", apuntó. Además, añadió que "eso se irá dando día a día y a partir de la semana que viene si hay algún cambio más en la plantilla lo afrontaremos de la mejor forma posible".