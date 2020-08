Manu Farrando y Berto Espeso ya entrenan con el Córdoba CF

Juan Sabas va ganando efectivos para su equipo. El Córdoba CF ha sumado este miércoles a sus entrenamientos a dos de los tres fichajes que tenía firmados desde hace semanas, pero que aún no son oficiales debido a los trámite de gestión del club, que propician que todas las decisiones y comunicaciones públicas tengan que recibir el visto bueno de los dueños del club en Bahréin.

Eso no ha impedido que Manu Farrando y Berto Espeso se sumen a la dinámica del equipo, aunque realmente no han llegado a ejercitarse con el grupo. Ambos jugadores han recibido el OK tras pasar las pruebas de detección del coronavirus una vez iniciado el entrenamiento. Inmediatamente se han personado, vestidos de corto, en la Ciudad Deportiva, donde han realizado una suave sesión al margen del grupo mientras observaban el trabajo de sus nuevos compañeros.

Durante la sesión han tenido tiempo además para saludar a Javier González Calvo, el consejero delegado de la entidad blanquiverde, presente un día más en el entrenamiento del primer equipo.

Con Farrando y Espeso ya metidos en la dinámica del grupo, el único fichaje que todavía no ha pisado el verde es Djak Traoré. El centrocampista se encuentra desde el pasado domingo en la ciudad y ya ha pasado también los reconocimientos médicos, aunque todavía no tenía el visto bueno para sumarse al grupo. Ese detalle es el que la he impedido estar en la Ciudad Deportiva junto al resto de sus compañeros.

En la entidad blanquiverde aguardan a que los dueños del club den por fin la autorización para que las tres incorporaciones cerradas sean anunciadas de manera oficial y se pueda proceder a su presentación ante los medios de comunicación. De momento, el único fichaje que ha ofrecido sus impresiones ante la prensa ha sido Darren Sidoel.

Isaac Becerra, ya con el grupo

La sesión matinal de este miércoles ha dejado además la buena noticia de la integración al grupo de Isaac Becerra. El portero catalán ha podido por fin realizar su primer entrenamiento después de dar ya negativo en las pruebas de coronavirus a las que ha sido sometido tras un primer positivo en el arranque de la pretemporada.