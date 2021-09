Evitar la euforia: el mensaje grabado a fuego en el vestuario del Córdoba CF

Evitar la euforia y la relajación. El mensaje es claro en el Córdoba CF. Sólo van tres jornadas y queda mucho campeonato por recorrer. El ilusionante comienzo liguero ha hecho que la afición se ilusione con una temporada que debe acabar con el ascenso del equipo blanquiverde a Primera RFEF. Con pleno de triunfos en tres partidos, todo ha empezado a pedir de boca pero hay que calmar los ánimos y seguir en la misma línea de trabajo.

Toni Arranz, una de las piezas básicas del granadino en el once inicial en estos tres primeros envites, fue el encargo de confirmar este mensaje: "El míster ha hecho hincapié en que no haya exceso de euforia ni que haya relajación por haber conseguido los tres partidos". La realidad de un buen inicio, aunque hay que mantener la línea para conseguir el objetivo del Córdoba CF. "Al final, lo estamos haciendo muy bien pero queda mucho, la temporada es larga", reconoció el ex de El Ejido. De hecho, apuntó que "hay que seguir puntuando porque no puntuar en casa hará que ensucies bastante lo que has conseguido".

En el vestuario tienen claro que "no hay que fiarse porque venimos de una racha buena en campos diversos que podrían crear dudas o en nuestro campo donde el año pasado no fue todo lo bien que se quiso". "Creo que el Don Benito va a proponer jugar al fútbol", por lo que tienen que "ser intensos, tenemos nuestra seña de identidad y será complicado sacar el partido adelante".

Tras lograr tres triunfos, con 11 goles a favor y sólo dos en contra, Toni Arranz expuso que "es la línea a seguir por la forma en la que se ha conseguido, con dos partidos fuera de casa con campos totalmente distintos". "Sacamos dos victorias con una buena solvencia y luego el partido en casa fue bastante bueno", afirmó el madrileño.

También comentó Toni Arranz que "fuera de casa lo hicimos con buena solvencia. Han sido dos goles en contra, pero el equipo está demostrando ser solvente en un campo grande como en un campo pequeño como el del otro día". De hecho, este buen inicio ha hecho que se olviden las dudas dejadas en pretemporada, donde "hubo detalles de circunstancias que se podían dar". Aunque en el tiempo de preparación, "hubo fallos como el día del Recre, pero ese bache nos vino bien para empezar la temporada solventando esas dudas".

Desde su llegada al club, Toni Arranz reconoció que "todo es espectacular, un vestuario magnífico y en la ciudad me encuentro muy cómodo". También ayuda "la circunstancia deportiva, y en particular empezar jugando". De hecho, afirmó que están "en un momento espléndido".

Sobre la incertidumbre tras el 0-2 en Coria y no cerrar el partido hasta el final, Toni Arranz apuntó que "también jugamos ante un rival que aprovecha las características de su campo, los rivales te aprietan y hay que saber sufrir, pero fue fundamental adelantarnos pronto". De hecho, "de lo difícil hicimos algo fácil, el partido se hizo largo, provocamos que ellos fallasen y conseguimos así hacer el tercero".