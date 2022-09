Docampo plantea una batalla por el balón ante el Córdoba CF

Eduardo Docampo, técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa, señaló como una de las principales vías para derrotar al Córdoba CF la posibilidad de arrebatarle el balón durante la mayor parte del encuentro, para evitar que los blanquiverdes puedan hacer el fútbol que tan buen resultado les da cuando dominan el ritmo de los partidos.

El entrenador del cuadro leonés reconoció que el CCF lleva "un muy buen inicio de temporada y es un equipo muy fuerte", aunque no quiso calificar el choque como el más vital en lo que va de curso: "Todo eso no lo hace más importante que los demás partidos".

Docampo valoró que el buen inicio del Córdoba CF se debe en gran parte a ese bloque ya formado del curso pasado: "Es una ventaja, evidentemente, porque todo el trabajo hecho el año pasado lleva a que se conozcan mejor y que sepan con menos explicaciones qué es lo que se busca". Pese a ello, no se resignó a ver a los blanquiverdes como un equipo sin debilidades. "Alguna tendrá, nadie en este mundo del fútbol... siempre hay cosas que se pueden aprovechar del equipo rival. Tenemos nuestra idea y es lo que intentaremos aprovechar", comentó el entrenador de la Cultural, sin querer entrar en detalles.

Lo que sí dejó claro es que tratarán de contrarrestar el juego del CCF para anular su poderío ofensivo: "Nosotros queremos quitarles el balón y tener pocas pérdidas para que no haya contras ni acercamientos del Córdoba a nuestra portería. Ellos en campo abierto y en duelos individuales son muy fuertes. Entiendo que a ellos les guste ese tipo de juego", apuntó Docampo.

Al bilbaíno le preguntaron si le sorprendía el arranque del Córdoba, un recién ascendido que mantiene el ritmo triunfador del curso pasado, ante lo que fue claro: "Hablaban muy bien del Córdoba, de su capacidad y las ganas que tienen. Es un equipo que se preparó para ascender de manera clara y ahora esa continuidad les hace conocerse mejor. Tienen la idea clara de ascender y no me sorprende que puedan estar ahí arriba. No los conocía pero no me sorprende si hay un buen trabajo detrás".