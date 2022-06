Deportivo de la Coruña y Nástic de Tarragona, los últimos rivales del Córdoba CF en Primera RFEF

Finalizó la primera temporada de la historia de una Primera RFEF en la que el Córdoba CF competirá la próxima campaña. Pese a que los blanquiverdes lograron el ascenso de categoría a mediados del pasado mes de abril, no ha sido hasta este sábado con la conclusión del play off de ascenso a Segunda División cuando han podido conocer quiénes serán los otros 39 conjuntos que compondrán la categoría de bronce, eso sí, todavía a falta de que se sepa cómo estructurará los dos grupos de 20 equipos la Federación Española de Fútbol.

Finalizados los play off de ascenso a la categoría de plata, ya está confirmado qué 40 equipos estarán en la Primera RFEF para la 2022-2023. Y es que, la dos finales de las eliminatorias dejaron toda la alegría repartida para el Albacete y el Villarreal B, que ya son de Segunda, mientras que el Deportivo de La Coruña y el Gimnástic de Tarragona acariciaron el sueño de volver al fútbol profesional, pero no lograron alcanzarlo.

Así, el cuadro gallego y el catalán han sido los últimos rivales del Córdoba CF en conocerse, pues el Dépor, que eliminó en la ronda anterior al Linares (4-0), cayó en Riazor pese a que llegó hasta el 82' con ventaja de un gol a su favor en el marcador, pero un tanto del Albacete, equipo que se deshizo del Rayo Majadahonda en la ronda previa, mandó el duelo a la prórroga y los manchegos acabaron dejando KO a su rival poniendo el 1-2 en el 112'.

En la otra eliminatoria, el Gimnástic de Tarragona, que pasó por encima del Racing de Ferrol en la primera ronda del play off (0-1), no pudo hacer nada ante la efectividad de un Villarreal B que eliminó en la primera ronda al Logroñés (3-1) y que posteriormente no se achantó para firmar su ascenso con un doblete del senegalés Nicolas Jackson, que dejó un claro 2-0 en el luminoso de Balaídos.

Con los ascenso confirmados y los descensos del Extremadura, Tudelano, Valladolid Promesas, Zamora y Talavera por parte del Grupo I materializados, al igual que los del Grupo II, que fueron Betis Deportivo, Costa Brava, UCAM Murcia, Sevilla Atlético y Atlético Sanluqueño quienes perdieron la categoría, queda una Primera RFEF compuesta por 40 equipos muy distribuidos por toda la península e incluso en las Islas Baleares y Ceuta.

En total, la categoría la componen cinco equipos andaluces, uno ceutí, uno murciano, dos extremeños, cinco valencianos, un balear, seis madrileños, seis castellanoleoneses, un navarro, cuatro catalanes, cuatro vascos y cuatro gallegos. Una Primera RFEF muy equilibrada que la Federación deberá distribuir en dos grupos de 20 equipos y en la que el Córdoba CF buscará estrenarse de la mejor forma posible.