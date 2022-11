De las Cuevas, sobre el Deportivo - Córdoba CF: "Habrá más ambiente que en algunos partidos de Primera"

Miguel de las Cuevas es uno de los hombres más experimentados de la plantilla del Córdoba CF y conoce de sobra un campo como Riazor, al que el sábado acuden los blanquiverdes con la ambición de superar a un rival directo al que podrían alejar a diez puntos en la tabla camino del final de la primera vuelta. El alicantino sabe que esa tarea será difícil, pues el Deportivo es un rival "de categoría superior" y que en su feudo disfruta de un ambiente imponente.

"Es verdad que es un partido bonito, porque vamos a un campo histórico. Somos dos equipos que, por circunstancias, están en esta categoría, pero son de otra categoría superior. Vamos a ver un ambiente espectacular, con dos equipos jugando de tú a tú. Nosotros llegamos con la confianza de ser líderes y ellos vienen de una buena dinámica, porque el cambio de entrenador les ha afectado para bien. Será un partido disputado, de los que nos gusta jugar a todos los futbolistas", comentó en sala de prensa De las Cuevas.

Cuestionado por lo extraño que sigue siendo ver al Deportivo en una categoría como la Primera Federación, De las Cuevas lo asemejó al caso del Córdoba CF. "Es que no es fácil. Nosotros somos un club parecido a ellos, con mucha masa social. Y cuando te metes en estas categorías tan difíciles, como no salgas rápido, luego cuesta mucho. Cualquier equipo, en cualquier campo, te compite y te complica. Si no mantienes una regularidad como tuvimos nosotros por ejemplo el año pasado, siempre se aprieta", apuntó.

De sus vivencias de Riazor, el alicantino recordó que la última vez que jugó allí fue con el Sporting en Primera División. "El año de Segunda que estuve aquí no fui porque estaba lesionado. Es un club histórico, con un campo bonito y un ambiente espectacular. Seguramente habrá más ambiente en un partido de Primera RFEF que en algunos de Primera División. Y es un partido de los que gusta, de los de tener la cabeza fría porque te suele llevar la emoción", explicó.

El mediapunta explicó que el Córdoba llega en un gran momento y que no puede pensar en otra cosa que no sea ganar. "Nosotros hemos empezado bien, con la misma dinámica del año pasado. Nuestro objetivo es conseguir muchos puntos de aquí a Navidad, porque luego en las segundas vueltas es mucho más difícil puntuar. A ver si en este tramo, incluido el partido del domingo, seguimos sumando y ganando para mantener una brecha con el segundo", deseó Miguel.

La presión, para el Deportivo

Eso sí, De las Cuevas tiene claro que "la presión la tendrán ellos que son locales". "Está claro que para ellos no perder será un buen resultado porque les llega el líder, pero jugando en casa siempre tienen la exigencia de ganar. El de casa tiene un plus más, pero nuestra idea es la de sacarles brecha, porque si les sacas diez puntos, eso que te llevas. El Dépor al final estará arriba, por historia y por plantilla, pero los puntos que tenemos ahora ya no nos los van a quitar y cuanto más podamos sumar ahora, mejor", reflexionó el mediapunta blanquiverde.

Para intentar superar al equipo de Óscar Cano, De las Cuevas señaló las que a su juicio pueden ser las claves: "Sabemos que es un equipo que aprieta en casa y que lleva el peso del partido. Intentaremos quitarles el balón porque sin el balón ellos sufren. Trataremos de meter intensidad y ritmo, y de jugar con las ganas y la presión que puedan tener ellos. Tienen gente con mucho gol a los que no puedes dejar pensar".