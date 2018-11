El Córdoba viaja a Mallorca para "hacer buena la victoria" ante el Extremadura

A falta de una última sesión el sábado en Palma, el Córdoba ha cerrado esta mañana la preparación del choque del domingo ante el Mallorca (Son Moix, 18:00) con un entrenamiento a puerta cerrada en El Arcángel. Tras el mismo y previo a la comparecencia de prensa de José Ramón Sandoval, el club blanquiverde ha hecho pública una convocatoria que, con la baja de Carlos Abad, al que se espera para la cita ante el Cádiz, presenta dos novedades: Loureiro y Quim Araujo por Quezada y el sancionado Piovaccari. De esta manera, sigue fuera Erik Expósito, que definitivamente no cuenta para el técnico madrileño.

Cuestionado sobre el ariete tinerfeño, Sandoval ha sido claro: "Tiene que esperar su oportunidad. Ahora hay mucha competitividad en la plantilla y lo que va bien no hay que tocarlo. Debe tomar esto como algo para reivindicarse y superar a sus compañeros. Queremos ver su mejor versión, pero por encima está el equipo y ahora creemos que alguno puede dar más que él". Para fundamentar aún más su decisión, el entrenador de Humanes ha advertido que "si hemos aprendido algo en lo que va de temporada es que la titularidad no está garantizada, no vamos a regalar minutos", poniendo como ejemplos a Javi Galán y Aguado, "que han pasado por la misma situación y ahora mismo están en un momento dulce y dando al equipo lo que les pedimos".

Centrado ya en el duelo ante el Mallorca, Sandoval ha explicado que "hay que reivindicar las sensaciones y la línea de los últimos cinco partidos, y hacer buena la victoria ante el Extremadura porque no hemos hecho nada aún", recordando a su vez que el Córdoba se mantiene dentro de la zona de descenso. "No vamos a salir diferente por jugar fuera, porque el equipo ya tiene un modelo y cree en él, y lo va a dar todo para que el resultado sea positivo", ha insistido el técnico cordobesista, que ha confirmado también que alineará en la parte ofensiva a De las Cuevas, Jaime Romero y Jovanovic "con la idea de que hagan permutas, pues necesitamos que haya más gente dentro del área". Todo a pesar de que, a su juicio, "no somos un equipo rematador y nuestros goles son más en transiciones".

Sobre el conjunto bermellón, Sandoval ha valorado que "está en una dinámica ganadora, viene de ascender y sólo ha perdido tres partidos, y además mantiene los patrones y los automatismos de Segunda B, porque sólo uno de los fichajes está siendo titular". El madrileño, que ha descartado que el Mallorca sufra ansiedad por su serie de cuatro partidos sin ganar, ha matizado también que "tiene buen trato de balón, pero dejan cuatro hombres arriba para ganar los duelos cuando utilizan el juego directo, y trata de meter mucha velocidad de tres cuartos de campo para adelante con Lago Junior y Ariday, por lo que hay que ser sólidos y intentar cortar esas conexiones".