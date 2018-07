El Córdoba ata los fichajes de Nacho Vidal y Nacho Gil

Apenas unos minutos después de que Luis Oliver avisara durante la presentación de Francisco de que los fichajes en el Córdoba iban a tener que esperar, en Valencia diversos medios de comunicación daban por hecha la llegada al conjunto blanquiverde Nacho Vidal y Nacho Gil, dos de las jóvenes promesas del conjunto ché, que recalarán en El Arcángel mediante traspaso, si bien el Valencia se reservará opción de recompra por ambos jugadores.

La noticia, que sólo aguarda la oficialidad desde el Córdoba, saltaba poco después de que Francisco Rodríguez fuese presentado en la sala de prensa de El Arcángel. El conjunto cordobesista se ha adelantado a varios equpos de la categoría de plata y a alguno de Primera División que había tanteado también a dos de los jugadores más prometedores de la última camada de canteranos del Valencia. De hecho, ambos jugadores vienen de jugar en Primera División el pasado curso. Nacho Vidal lo hizo, aunque con pocos minutos, en el Valencia, mientras que Nacho Gil salió cedido en enero a Las Palmas, donde sí gozó de algo más de protagonismo.

Nacho Gil, de 22 años, es un extremo derecho que puede desenvolverse también por la banda izquierda. Tras destacar en el Valencia Mestalla, el habilidoso jugador de banda disputó el curso pasado diez partidos entre liga y Copa del Rey a las órdenes del primer equipo valencianista, pero en invierno fue cedido a Las Palmas. Con el conjunto canario, Gil jugó 14 partidos más en la élite.

Nacho Vidal, lateral derecho de 23 años, finalizó la campaña en el Valencia, donde tuvo poco protagonismo por la competencia que suponían Rubén Vezo y Montoya. Pese a todo, jugó siete partidos ligueros y dos de Copa con los de Marcelino García Toral y anotó un gol. Vidal es un lateral derecho que destaca por su profundidad y capacidad para proyectarse en ataque.

Ambos jugadores pertenecen a la agencia de representación Promoesport, cuyos agentes han cerrado esta misma mañana en las oficinas del Valencia su salida con destino a El Arcángel. De momento, no han trascendido cifras concretas, aunque el Córdoba desembolsará una cantidad no demasiado grande a cambio de permitir una opción de recompra por parte del club ché. La operación, no obstante, parece muy ventajosa para el cuadro blanquiverde, que se hace con dos jugadores de gran proyección y con experiencia en Primera División, en lo que supone el primer aviso de que el proyecto deportivo de Jesús León y Luis Oliver va muy en serio.