El uno por uno del Córdoba ante el Mallorca

LAVÍN Impotente. El resultado del Córdoba en Son Moix no hace justicia con el trabajo de su guardameta. El joven Marcos Lavín tuvo una actuación destacada a pesar de encajar tres goles, pero es que pudieron ser muchos más si no hubiese tenido un alto porcentaje de acierto ante los disparos del rival. En la primera parte resolvió bien un disparo duro de Salva Sevilla y un cabezazo a bocajarro de Lago Junior. También fue valiente a la hora de tapar una internada de Stoichkov en el área. En los goles, el joven arquero blanquiverde no tuvo demasiado que hacer y a pesar de esos golpes su nivel no descendió, como muestran las dos paradas de mérito que realizó antes de que el choque se rompiera y terminara encajando un último gol que le hizo acabar con una sensación de impotencia y, visto su trabajo, de injusticia en lo personal.

FERNÁNDEZ Castigado. Con buen criterio habiendo estudiado al Córdoba, el Mallorca cayó por su costado y le sacó los puntos débiles. Más allá de sus carencias para defender, su rechazo en el segundo gol es de juvenil.

LUIS MUÑOZ Sufridor. El malagueño tuvo que lidiar con Lago Junior, al que le costó mucho frenar. En el segundo gol del Mallorca estuvo muy contemplativo. Tuvo mala suerte y no pudo terminar el choque por un golpe.

AYTHAMI Perdido. En el primer gol, Álex López le ganó la partida en una acción rápida. El canario no está a su mejor nivel desde hace semanas y el equipo se resiente mucho porque él debe ser la referencia atrás.

JAVI GALÁN Tapado. Gran primera parte del pacense, que tuvo campo y habilidad para aprovechar su velocidad por la banda izquierda. El Mallorca reaccionó tras el descanso y tapó bien esa opción de ataque al Córdoba.

ÁLEX VALLEJO Superado. Cuando el equipo se descosió en la segunda parte, se vio superado por el rival en la medular. En la primera parte tuvo mejor papel y dejó muestras de su buena colocación a la hora de defender.

ÁLVARO AGUADO Impreciso. Quiso pero no pudo. No encontró la continuidad en el juego a pesar de un inicio de partido entonado. Pronto se diluyó y aunque lo intentó no encontró su mejor versión hasta ser cambiado.

JAIME ROMERO Sólo chispazos. El manchego dejó muestras de su capacidad para desequilibrar, pero sin continuidad y con poca convicción. Trazó un par de buenas diagonales que finalizó con disparos demasiado desviados.

JAVI LARA De más a menos. En los mejores minutos del Córdoba en la primera parte, el montoreño fue el hombre que más balón acaparó y que generó las mejores transiciones. En el segundo tiempo se desdibujó, también por el cansancio.

DE LAS CUEVAS Tuvo una. Pasó bastante desapercibido durante la algo más de una hora que estuvo en el césped. La única ocasión en la que apareció en ataque fue una contra de Jovanovic que el alicantino finalizó mal.

JOVANOVIC Encasillado. El serbio parece encasillado en el papel de revulsivo para los minutos finales y lo cierto es que esa sensación se basa en sus méritos. A pesar de su velocidad, la falta de físico le pasa factura como ariete.

BLATI TOURÉ Activo. El único que aportó algo desde el banquillo, aunque su papel se vio perjudicado por el desarrollo del partido, pues el choque se rompió demasiado pronto. Sus ganas también dejaron ver cierta anarquía.

ALFARO Desapercibido. Entró como alternativa en ataque y para conectar líneas desde la mediapunta, pero la falta de balón que tuvo su equipo le penalizó en exceso. Más allá de su trabajo de presión, en ataque ni apareció.

ANDRÉS MARTÍN Sin tiempo. El joven sevillano contó con los minutos de la basura en un partido totalmente decantado y aunque exhibió ganas, apenas pudo entrar en contacto con el balón y si lo hizo fue lejos de la portería rival.