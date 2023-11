El Córdoba CF le perdona la vida al Málaga (1-1)

Un punto que sabe a poco en La Rosaleda. Y esa es la mejor noticia. El Córdoba CF dejó escapar vivo al Málaga en un encuentro en el que los merecimientos estuvieron del lado de los blanquiverdes, que por momentos llegaron a tener a merced a su rival, antes de que Haitam salvara los muebles para el mermado equipo de Pellicer, que acusó en exceso las bajas y el esfuerzo del partido de Copa del Rey entre semana ante un Córdoba valiente y sin complejos al que solo le faltó más colmillo para volver a casa con los tres puntos bajo el brazo.

La visita a La Rosaleda podía ser un punto de inflexión en la temporada si el conjunto cordobesista lograba derrotar a un candidato serio al ascenso directo. Y ese reto estuvo del lado de los blanquiverdes durante muchos minutos, aunque la cara más cruel del fútbol se cebó con el equipo de Iván Ania en el fatídico minuto 86 que comenzó con un cabezazo a bocajarro de Álex Sala que salvó Alfonso Herrero y que terminó con Haitam celebrando con lágrimas en los ojos el tanto del empate.

Más allá del resultado, inmerecido para los méritos que hizo el conjunto cordobesista en el feudo malacitano, ese deseado punto de inflexión habrá que buscarlo en las sensaciones que transmitió el Córdoba. Los de Ania hicieron lo que debían, jugar sin complejos ante un gallito de la categoría y sin renunciar a la identidad que su entrenador lleva meses construyendo. Con esas herramientas estuvo muy cerca del triunfo el Córdoba, un equipo que empieza a cuajar de manera muy interesante pero que sigue acusando en exceso la falta de calidad diferencial en las áreas, sobre todo en la del rival.

Ya desde el principio del partido se pudo ver a un Córdoba con ganas de imponer su ritmo al juego y un Málaga mucho más conservador. Los de Pellicer se pensaron mucho lo de ir a la presión en campo rival y prefirieron contemporizar a la espera de que el partido se abriera en un sentido u otro. Los blanquiverdes, por su parte, tardaron un cuarto de hora en asentarse pero cuando lo hicieron fueron capaces de monopolizar el balón y empezar a acumular ocasiones contra la portería de Alfonso Herrero.

La primera clara la generó Simo, bastante acertado en La Rosaleda, cuando puso el balón por delante de su par en el punto de penalti, donde Toril no alcanzó a rematar una vez que el esférico ya había superado a Alfonso Herrero. Poco después, camino de la media hora de juego, Zalazar sacó un centro desde la derecha que Toril cabeceó con fuerza pero sin la dirección correcta.

El Málaga había pasado en esos minutos de la incomodidad al temor de verse dominado y esa superioridad del Córdoba no tardó mucho más en plasmarse en el marcador. Fue con un tanto de Simo, que en el minuto 40 irrumpió desde atrás en el punto de penalti, sin que ningún defensor se fijara en su marca, para cabecear en plancha un buen centro de Carracedo y hacer justicia en el marcador. El golazo del Córdoba terminó de atolondrar al Málaga y los de Pellicer se tambalearon. Minuto y medio después del primer zarpazo, Carracedo finalizó una rápida contra del Córdoba con un disparo alto. Y ahí no quedó la cosa, porque antes del descanso Diarra también gozó de un chut lejano que no cogió portería pero que hizo al Málaga llegar al intermedio con infinitas dudas en su juego.

Lejos de un cambio de guion en el segundo tiempo, el partido se decantó más si cabe del lado de un Córdoba que tardó poco en volverse a enchufar y tener las mejores ocasiones. Con paciencia a la hora de elaborar juego y moviendo el balón de una banda a otra los de Ania generaron una larga jugada que Carracedo finalizó con un centro-chut desviado de manera providencial por Alfonso Herrero, el mejor de su equipo.

El meta de los malaguistas tuvo que intervenir hasta dos veces más antes de alcanzar la hora de juego. En la primera, para frenar un chut de Simo raso; en la segunda, para atajar un cabezazo de Toril que frenó con el cuerpo Nélson Monte. El delantero blanquiverde tuvo quizás la ocasión más clara de ajusticiar a un Málaga que deambulaba por el campo en ese tramo del partido. Un error infantil en la salida de balón propició una recuperación de Kuki Zalazar, que habilitó a Toril en el área pero el balear se durmió hasta permitir la reacción de la zaga malaguista. Acto seguido, de nuevo Carracedo irrumpió por la derecha y su centro no lo alcanzó Simo para rematar a puerta vacía de milagro.

La acumulación de ocasiones falladas por los blanquiverdes empezó a hacer sobrevolar por La Rosaleda esa sensación de que en el fútbol el que perdona a su rival acaba pagándolo. Y a punto estuvo de cumplirse esa máxima en la única ocasión de peligro de los malaguistas hasta el momento, cuando una jugada de Kevin la finalizó Larrubia con un disparo que se colaba antes de toparse con Calderón. El de Paradas dio, acto seguido, aire a su rival con una pérdida absurda que finalizó en un centro de Larrubia que Dioni estrelló contra Carlos Marín.

Pese a esos arrebatos del rival, el Córdoba era manifiestamente superior, aunque los cambios de Iván Ania desdibujaron el rendimiento de su equipo. El técnico buscó la lógica frescura de piernas en la medular y el ataque, pero los hombres de banquillo no respondieron sobre el césped. Con todo, el Córdoba siguió amasando balón y generando ocasiones. Carracedo volvió a tener una muy clara en un robo y conducción de Isma Ruiz que el extremo finalizó con un tiro excesivamente cruzado.

Con el Málaga acumulando delanteros y partido en dos, el partido estuvo para que el CCF lo hubiera matado durante varios minutos. Pudo hacerlo Álex Sala, con un cabezazo a bocajarro tras centro de Kike Márquez que Alfonso Herrero repelió de manera providencial. La jugada continuó con velocidad hacia el área de Carlos Marín y Roberto encontró a Haitam libre de marca para que el joven atacante firmase un empate inmerecido para los suyos, pero emotivo para él hasta el punto de provocarle el llanto.

El gol fue un mazazo para el Córdoba, que pese a todo no lo acusó en exceso porque Einar Galilea vio la segunda amarilla en una arrancada de Adilson Mendes y obligó al Málaga a guardar la ropa para no perder lo que tanto le había costado ganar. El conjunto blanquiverde intentó apurar sus opciones pero ya sin claridad de ideas tuvo que conformarse con un punto que, quién lo diría, deja un sabor amargo. Y es que la victoria en La Rosaleda debió caer del lado visitante.