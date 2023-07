El Córdoba CF mete una marcha más

Un, dos, tres y a correr. El Córdoba CF metió este miércoles una marcha más con un entrenamiento puramente físico en el Arruzafa Golf ante la atenta mirada de Iván Ania y de muchos jóvenes que no quisieron perderse la cita de la plantilla blanquiverde, sin la presencia de los porteros, lejos de la Ciudad Deportiva. Toda una puesta a punto para engrasar la maquinaria de cara a una exigente temporada en Primera RFEF.

Desde que arrancó el Córdoba CF la pretemporada el pasado 10 de julio, el cuartel general de este inicio de la preparación ha sido la instalación del Camino de Carbonell. Iván Ania y su cuerpo técnico prepararon una sesión especial a sus jugadores para este miércoles en el Arruzafa Golf, donde tuvieron que ponerse el mono de faena entre los hoyos del recinto.

Junto a César Negredo, segundo de Iván Ania, y a Pablo Gutiérrez, preparador físico, los jugadores blanquiverdes tuvieron una sesión de carreras continuas por un paraje de subidas y bajadas. No hubo tiempo para el balón en un entrenamiento físico y de los que hace tiempo no se realizaban en Córdoba. Atrás quedaron las pretemporadas fuera de la ciudad o el paso de las plantillas cordobesistas por Los Villares.

En una sesión que no fue larga, los jugadores blanquiverdes, entre los que estaban Adri Castellano, ya recuperado de unas molestias físicas de la primera semana de preparación; y Kike Márquez, que sigue con sus dolencia en la parte trasera del pie derecho. No obstante, el gaditano, con un arreglo a su bota, no quiere perder el tren de sus compañeros. Los que no estuvieron fueron los porteros, que estuvieron realizando un trabajo específico.

Ausencia de Canario

Tampoco estuvo Canario en la sesión matinal de este miércoles. Según fuentes consultadas por el Día, el extremo palentino pasará a lo largo de este miércoles el reconocimiento médico para incorporarse posteriormente a las órdenes de Iván Ania mientras se busca una solución final a su salida de la entidad blanquiverde, la cual le dio un permiso para alargar sus vacaciones y así no incorporarse el pasado día 10 junto al resto de sus compañeros.

Ante la atenta mirada de curiosos y de jóvenes que quisieron presenciar la sesión -a la conclusión se pudieron fotografiar con los jugadores-, los blanquiverdes dieron un paso más en su físico, un aspecto clave para una temporada en el Grupo 2 de Primera RFEF exigente, curso que arrancará el 26 o 27 de agosto y que se alargará hasta finales de mayo, o junio si se cumple con los objetivos de una entidad que aspira un ejercicio más a retornar al fútbol profesional.

Tras esta sesión meramente física, el Córdoba CF regresará esta misma tarde a la Ciudad Deportiva (19:30), donde el balón volverá a ser el protagonista. Iván Ania tiene a todos enchufados, aunque aún le faltan un mínimo de seis incorporaciones para completar una plantilla que ahora mismo tiene hasta 10 jugadores del filial cordobesista.