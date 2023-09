El Córdoba CF cierra el mercado de fichajes sin movimientos en el último día

Sin novedad en el frente. El Córdoba CF cerró el mercado de fichajes estival sin concretar nuevos movimientos en el último día hábil para hacer operaciones, por lo que Iván Ania ya sabe que tendrá que buscar el objetivo del ascenso que el club se ha marcado con los 21 futbolistas que tiene en nómina y la eventual ayuda de los jóvenes del filial, a los que este verano ha podido conocer en profundidad después de tenerlos durante muchas semanas a sus órdenes.

El Córdoba CF llegaba al último día hábil para hacer fichajes con la posibilidad de hacer una última incorporación, ya que a su disposición tenía -y tendrá de cara al mercado de invierno- dos fichas libres para futbolistas sub 23, después de que las sénior quedasen ocupadas con el fichaje de Kuki Zalazar, que a la postre ha terminado siendo el último para la entidad de El Arcángel.

Y lo cierto es que se puede calificar como cierta sorpresa que finalmente el conjunto cordobesista no concretarse ningún movimiento, porque hasta última hora estuvo pendiente de alguna oportunidad ventajosa -sobre todo en el apartado económico- que pudieran ofrecer las siempre frenéticas últimas horas de mercado.

Ya desde primera hora, después de que Iván Ania pasase por la sala de prensa para analizar el encuentro de este sábado ante el Real Murcia, en las oficinas de El Arcángel se trabajaba en la posibilidad de una última incorporación, centrando las miras en la punta de ataque. El día de antes, durante la presentación de Iván Rodríguez, el director deportivo dejó abierta la opción de una última llegada hasta el final del plazo estipulado. La comisión deportiva, presidida por el consejero delegado Antonio Fernández Monterrubio, manejaba algunas opciones que podían darse en estas últimas horas y que hubieran supuesto ganar un efectivo más a un coste bastante asequible, algo que se ha convertido en prioridad en el último tramo de mercado.

El Córdoba tenía sobre la mesa algunas alternativas para sumar un delantero más a su plantilla bajo el perfil de futbolista sub 23, que finalmente no terminó saliendo, principalmente porque las opciones disponibles dependían de terceras operaciones que no terminaron de concretarse. Lógicamente, en el último día del mercado de fichajes las opciones disponibles eran ya limitadas, lo que hacía que cualquier operación dependiese de una serie de condicionantes que no terminaron de darse, por lo que el equipo tendrá que tirar con lo disponible y sin colmar ese deseo, tanto del entrenador como de los miembros de la comisión deportiva, de contar con un atacante más.

Iván Ania dispondrá de 21 futbolistas para afrontar el exigente reto de pelear por el ascenso a Segunda División, si bien la entidad blanquiverde se guarda para la ventana de transferencias esa opción de incorporar algún jugador sub 23 que pueda reforzar el plantel. Cabría la opción también de que ese fichaje llegase en antes, pero lo cierto es que esa opción parece prácticamente imposible, porque el mercado de los jugadores en paro no ofrece las mismas garantías y mucho menos con las limitaciones que para el Córdoba CF supone el tener ya ocupadas las 17 fichas sénior con las que puede contar cualquier equipo en Primera Federación.