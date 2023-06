Los diez ex del Córdoba CF que jugarán el 'play off' de ascenso a Segunda División

El momento álgido de la temporada en Primera Federación arranca este fin de semana con el inicio del play off de ascenso a Segunda División. Las eliminatorias que reparten los dos últimos billetes para la categoría de plata comienzan con ocho equipos en busca de un premio que el Córdoba CF tendrá que buscar el próximo curso, pero por el que sí pelearán hasta diez jugadores con pasado en la entidad blanquiverde.

Cinco de los ocho equipos contendientes a este play off cuentan con futbolistas con pasado en El Arcángel y dos de ellos, Adrián Fuentes y Álex Bernal, pelearán por el salto de categoría después de abandonar el club blanquiverde el pasado mes de enero. Ellos son los que más recientemente han vestido la camiseta del Córdoba CF, pero no son ni mucho menos los únicos. De hecho, en todas las eliminatorias habrá caras conocidas para el aficionado cordobesista.

El fuego de las eliminatorias de ascenso a Segunda División lo abren este sábado el Celta B y el Eldense, con dos excordobesistas en el equipo alicantino como son Álex Bernal y Juanto Ortuño. Bernal recaló en el conjunto de Elda en el pasado mes de enero, después de perder protagonismo en el Córdoba CF hasta desaparecer de los planes de Germán Crespo. En el conjunto que entrena Fernando Estévez ha sido un futbolista de rotación, aunque habitual en casi todos los encuentros de la segunda vuelta. Ortuño, por su parte, vistió la camiseta del Córdoba CF en el curso 2019-2020 y ha hecho siete goles esta temporada en Primera Federación.

En el duelo entre la Real Sociedad B y el Alcorcón, y con el filial sin futbolistas con pasado en El Arcángel, son dos los hombres que sonarán al aficionado del Córdoba CF: Javi Lara y Antonio Moyano. Ambos son productos de la cantera blanquiverde y tienen pasado reciente en el conjunto cordobesista, con el que este año se han visto las caras en la liga. Es más, Moyano incluso marcó en ambos partidos al equipo en el se crio y del que se marchó para consolidarse en el fútbol profesional, al que ahora intenta retornar.

El sábado se cerrará con el clásico de filiales entre el Barcelona Atlètic y el Real Madrid Castilla, en un encuentro que tampoco escapa a la curiosidad de los seguidores blanquiverdes por conocer cómo se desempeñan los futbolistas que una vez vistieron de blanquiverde. En esta eliminatoria, el protagonismo de los ex del Córdoba CF recae en el filial azulgrana, donde militan Álex Carbonell y Roberto Fernández. Carbonell, uno de los pocos jugadores del Barça B que no es sub 23, militó en el Córdoba en el tramo final de la temporada 2018-2019, saldada con el descenso a Segunda B. Roberto Fernández, delantero pontanense de solo 20 años, pasó por la cantera blanquiverde hasta edad cadete para dar con 16 años el salto al juvenil del Málaga, club en el que llegó a debutar en Segunda División. Ahora es uno de los arietes más destacados del filial culé.

El domingo llegará el turno para el choque entre el Deportivo de La Coruña y el Castellón, en el que más exblanquiverdes habrá presentes. Son nada menos que cuatro, tres en el cuadro coruñés y uno en el castellonense. En la plantilla del cuadro gallego militan el lateral derecho Antoñito, el punta Arturo Rodríguez y el también ariete Quiles, quien tendrá que animar a sus compañeros desde la grada por una inoportuna lesión. Todos ellos pasaron en distintas épocas por el Córdoba en la última década. El Castellón, por su parte, tiene en sus filas a Adrián Fuentes, uno de los seis futbolistas que el pasado mes de enero salieron del Córdoba. Con los castellonenses, el madrileño no ha logrado la continuidad que buscaba lejos de El Arcángel, aunque al menos sí podrá optar a ese ascenso que el conjunto cordobesista dejó escapar tras su horrible segunda vuelta.