El Córdoba CF, cerca de fichar al joven extremo Marco Camus

El Córdoba CF tiene sus miras puestas en Marco Camus para reforzar el costado izquierdo de su ataque. La entidad blanquiverde trabaja en el préstamo del joven futbolista cántabro que pertenece al Racing de Santander, con el que ha tenido una notable participación en Segunda División esta temporada y que se encuentra a un paso de vestir la camiseta blanquiverde hasta el próximo 30 de junio.

Tal y como avanzaba AS, Camus ha pedido al Racing de Santander salir cedido en este mercado invernal para encontrar las oportunidades que José Alberto no le está dando en la categoría de plata. El veloz y habilidoso extremo natural de Santander ha perdido protagonismo en el equipo de su tierra, con el que ha jugado 20 partidos, pero en el que hace más de un mes que no cuenta.

En esa coyuntura, el Córdoba se ha interesado por un futbolista con un perfil muy interesante, pues tiene solo 21 años y ocuparía una plaza sub 23, además de ofrecer una variante que la plantilla ahora mismo no posee, pues sus principales características son las de un extremo a la vieja usanza, capaz de jugar pegado a la línea y de desequilibrar para buscar centros al área rival.

Según ha podido confirmar el Día, el conjunto blanquiverde trabaja en los detalles finales de la operación, sin poder aseverar que está totalmente cerrada, pero sí bastante bien encaminada para que Marco Camus sea en unas horas oficialmente jugador cordobesista hasta el final de la presente temporada.

La dirección deportiva espera perfilar durante este martes los últimos detalles de su cesión, que se producirá sin opción a adquirir en propiedad a un futbolista que el pasado verano firmó hasta el 30 de junio de 2025 con el Racing de Santander, club en el que se ha formado desde bien joven.

Cedric, en la rampa de salida

De conseguir cerrar su incorporación, el Córdoba verá así colmado su deseo de reforzar las bandas, una posición que ya ha sido retocada con la llegada de Canario, y en la que Germán Crespo cuenta también con Simo y Carracedo. Marco Camus sería el cuarto extremo, en su caso con un claro perfil en la banda izquierda, y llegaría en condiciones de pelear perfectamente por la titularidad.

Su llegada, eso sí, evidencia que el club tratará de dar salida a Cedric Teguia en lo que resta de mercado de enero, pues el hispano-camerunés no ha cumplido con las expectativas que generó su llegada el pasado verano. Sin confianza por parte de Germán Crespo, al joven atacante propiedad del Atlético de Madrid se le cierra la puerta de el Arcángel y todo hace indicar que tendrá que buscar un nuevo destino para acabar el presente curso.