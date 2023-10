El Córdoba CF confirma el despido de su delegado de equipo

El Córdoba CF trabaja con la vista puesta en el compromiso de este sábado en el Nuevo Mirador ante el Algeciras. Sin embargo, la entidad blanquiverde tomó la decisión de despedir al delegado de su primer equipo. Esta decisión se toma después de que la Fiscalía solicite dos años y medio de prisión para su empleado por supuestos delitos de revelación de secretos y contra la intimidad.

Fuentes consultadas por el Día confirmaron la noticia del despido del delegado del primer equipo blanquiverde, adelantada por La Jugada de Canal Sur. El club, no obstante, no especifica los motivos de su salida. Previamente, la entidad ya había apartado de sus funciones a su empleado, por lo que ya no estuvo presente en la cita de este pasado sábado ante el Recreativo Granada.

Esta resolución, sin embargo, llega días después de la petición por parte de la Fiscalía de una pena de dos años y medio de prisión para este empleado del club por dos supuestos delitos: uno de revelación de secretos y otro contra la intimidad.

Los hechos que se le imputan al que era delegado del primer equipo sucedieron el 24 de abril de 2022, tras el encuentro que el Córdoba CF disputó en El Arcángel ante Las Palmas Atlético. A la finalización del mismo, una árbitra que ejerció como jueza de línea en dicho partido denunció la existencia de un móvil supuestamente encendido y con la cámara de vídeo activada en el vestuario en el que se duchaba y cambiaba a la finalización de sus labores.

Tras la denuncia presentada por la árbitra asistente aquel mismo día, el empleado del club fue detenido y llevado a declarar, quedando posteriormente en libertad tras su paso por comisaría para prestar su testimonio. Ahora, más de un año después, se conocía que se enfrentará a una pena que supera los dos años de prisión.

La salida del delegado del primer equipo llega diez años después de que asumiese su cargo en la temporada 13-14. Previamente, estuvo ejerciendo la misma labor en el filial cordobesista. Ahora estas funciones las asumirá un miembro de los servicios médicos del club. De hecho, ya estuvo ejerciendo estas labores en el compromiso de este pasado sábado ante el Recreativo Granada.