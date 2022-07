El Córdoba CF avanza hacia su primer objetivo y ya suma más de 7.000 abonados

El Córdoba CF avanza hacia su primer objetivo de esta temporada en Primera Federación. La entidad blanquiverde sigue rompiendo barreras y ya cuenta con más de 7.000 abonados para esta campaña en la tercera categoría del fútbol nacional. A falta de dos semanas para que se cierre la primera fase del campaña de abonos, que arrancó para mediados de mayo, el club cordobesista está a 4.000 seguidores de llegar a la cifra deseada para este curso.

Paso a paso desde que arrancase la campaña antes de finalizar la temporada pasada, en la que el Córdoba CF cumplió con sus objetivos deportivos, el club empezó a sumar adeptos. Bajo el lema A por el segundo paso, la entidad apostó por la cantera cordobesista para rejuvenecer la base de su gran patrimonio, una afición que luchará por intentar dar el salto de nuevo al fútbol profesional.

Con el paso de los días y las semanas, el Córdoba CF fue rompiendo barreras y ahora se acerca a su primer gran objetivo de esta temporada en Primera Federación. De momento, ya cuenta con más de 7.000 abonados, de los que casi unos 1.500 son altas nuevas. De este modo, uno de los pilares básicos del club va aumentando día tras día y aún debe ascender más ese número que se acerca a los 11.000 deseados, cifra apuntada por Javier González Calvo en la presentación de la campaña de abonos allá por mediados de mayo.

Con la opción de renovar online en cualquier momento y no tener que ir a las taquillas de El Arcángel, abiertas de lunes a sábado, los fieles han ido sumándose de cara a la próxima temporada en Primera Federación. El 15 de julio tocará a su punto y final esta primera fase y se liberarán los asientos de aquellos abonados de la entidad cordobesista que aun no hayan renovado. No obstante, estos socios podrán renovar su carné, aunque corren el riesgo de que su asiento se asigne a otro seguidor blanquiverde.

Una vez superada esta primera fase de la campaña de abonados, del 18 al 23 de julio tendrán lugar la segunda, la mejora de asiento. Posteriormente, entrará la tercera y última, para altas nuevas, que durará hasta antes del segundo partido liguera en El Arcángel. De este modo, aún hay tiempo por delante para que se sumen más aficionados.