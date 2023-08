El Córdoba CF arremete contra Givova tras no recibir a tiempo sus camisetas para la liga

El Córdoba CF estalla contra Givova. El club blanquiverde ha emitido un comunicado muy duro censurando las actuaciones del que todavía es su espónsor oficial por los constantes problemas de distribución de la marca italiana, que no ha sido capaz de suministrar las indumentarias oficiales al club para el debut liguero de este domingo en El Arcángel con el Ibiza como rival. Fruto de esa dantesca situación, el conjunto cordobesista tendrá que disputar el encuentro con la camiseta provisional que ha lucido durante la pretemporada.

Una temporada más, como ha sucedido prácticamente desde que el Córdoba CF y Givova suscribieron su acuerdo por cuatro temporadas para el suministro de material deportivo a todos los equipos de la entidad, el conjunto cordobesista ha vuelto a sufrir los retrasos constantes de la firma italiana. Una problemática enquistada a la que desde El Arcángel no han sabido dar solución en todos estos años, a pesar de que desde el primer curso del contrato suscrito los retrasos en la distribución y los problemas de stock en las tiendas oficiales del club han sido una constante, para desesperación de los aficionados.

En esta ocasión, y curiosamente en el último año del acuerdo entre ambas partes, esos incumplimientos han llegado hasta el punto de obligar al club a iniciar la competición oficial sin sus indumentarias, en una situación surrealista y que no tiene prácticamente antecedentes en la historia de la entidad.

"Desde el Córdoba Club de Fútbol queremos mostrar públicamente nuestro más absoluto malestar con nuestro espónsor deportivo Givova. Lamentamos comunicar a nuestros aficionados que, debido a que Givova no nos ha hecho llegar la ropa deportiva de esta temporada en tiempo, el primer equipo no jugará esta noche su primer partido de competición con la equipación blanquiverde", denuncia el club en su comunicado.

"La situación no es nueva. Ya este verano nos vimos obligados a retrasar considerablemente la fecha de presentación de las equipaciones, hasta llegar a jugar el partido de presentación sin las nuevas camisetas. Desde la firma de ropa italiana se nos achacó problemas de distribución, problemas que no se han sabido solventar a tiempo pese a la insistencia del club", relata la entidad, que va más allá: "Tampoco nos podemos olvidar de la pasada campaña navideña, en la que no nos suministraron en tiempo y forma, suponiendo un perjuicio y una decepción para nuestros aficionados y para el propio club".

"Estos problemas con Givova no hacen más que dañar la reputación y la imagen del Córdoba CF, por lo que este asunto se ha puesto en manos de los servicios jurídicos del club para que inicien las acciones legales que correspondan. Desde el Córdoba CF no nos queda más que disculparnos ante nuestros aficionados por la lamentable imagen que vamos a dar en nuestro debut liguero", asume el club.

Una relación abrupta

Más allá del lógico desencuentro entre ambas partes, el coste de imagen para el Córdoba CF será importante, al tener que arrancar la competición con una camiseta, la que ha venido luciendo durante la pretemporada, que no es oficial y que se ha utilizado a modo de parche en los últimos veranos mientras que Givova suministraba el material acordado.

Una situación dantesca y que evidencia la ruptura total entre el Córdoba CF y la firma italiana, que ahora sí es evidente que dejará de esponsorizar al club de El Arcángel al término de este curso, en el que finaliza el contrato que ambas partes firmaron en 2020 con validez para cuatro ejercicios.