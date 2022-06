El Córdoba CF anuncia nueve bajas en su filial, que volverá a renovarse

El Córdoba CF trabaja de manera intensa en el mercado de fichajes, y no lo hace solo para reforzar su primera equipo, pues también anda muy pendiente de la confección de su filial. La entidad blanquiverde, que desde hace semanas trabaja en la búsqueda de nuevos valores jóvenes que sumar al Córdoba B ha comunicado un total de nueve bajas y cuenta con una docena de futbolistas con contrato en vigor, aunque en ese grupo podrían producirse salidas conforme avance el verano.

El segundo equipo blanquiverde volverá a sufrir una profunda renovación en busca de ese impulso que le permita luchar por las eliminatorias de ascenso a Segunda RFEF, objetivo que se le escapó por muy poco en este curso recién finalizado a los hombres entrenados por Diego Caro.

Según los datos expuestos por el propio Córdoba CF, más allá del 30 de junio son 12 los jugadores que tienen vinculación contractual con la entidad de El Arcángel. Son Lluis Tarrés, Jaylan Hankins, Rafa Castillo, Tala, Rober, Christian Delgado, Álex Durán, Joaquín, Juan Andrés, Juanma Bernal, Naranjo y Manolillo, que fue renovado recientemente.

En la lista de bajas se encuentran Jan Reixach e Iván Martínez, dos casos especiales porque finalizan su cesión y regresan al Real Betis, si bien existe interés en su continuidad para el próximo curso. También están en dicha lista los hombres que finalizan contrato con la entidad, como son Burgos, Mosquera, Valtteri, Migue Gómez, Fernandito, Abreu y Ale Marín.

De todos ellos, parece complicada la continuidad de alguno más allá de Abreu y Ale Marín. El Córdoba CF ha planteado una oferta de renovación a ambos futbolistas, a pesar de que para esta próximo temporada ya no serán sub 23, por lo que no podrían alternar su presencia en el filial con apariciones esporádicas en el primer equipo. Pese a ello, la dirección deportiva considera que son dos jugadores importantes por calidad y experiencia, que podrían elevar el nivel competitivo del Córdoba B y a los que además conviene tener cerca por si terminar por explotar todas sus cualidades, con vistas a un hipotético futuro en el primer equipo.

Entre seis y ocho fichajes

Hace semanas que el club planteó su propuesta a ambos jugadores, que ahora se encuentran en una fase de evaluación de su situación particular, pues es de esperar que cuenten con varias ofertas de Tercera RFEF e incluso alguna de Segunda RFEF, después de su buen hacer con el filial blanquiverde.

Con ese planteamiento de partida, y teniendo en cuenta que en principio la aportación del juvenil al filial no será significativa en cuanto a la promoción de jugadores, el Córdoba CF tendrá que incorporar entre seis y ocho futbolistas para completar la plantilla con la que contará Diego Caro de cara a la temporada 2022-2023, en la que el filial blanquiverde quiere volver a ser importante en el Grupo X de Tercera RFEF.