El Córdoba CF trabaja con Tremón para cerrar el acuerdo de uso de la Ciudad Deportiva

El próximo lunes 19 de julio, el primer equipo del Córdoba CF arrancará sus entrenamientos de pretemporada, todavía sin un lugar fijado para esas primeras sesiones. Y es que el club blanquiverde sigue inmerso en las conversaciones con Tremón para recuperar el uso de la Ciudad Deportiva, mientras prepara alternativas por si no llegara a cerrar un acuerdo con el grupo inmobiliario.

El consejero delegado de la entidad, Javier González Calvo, confirmó durante la presentación de la campaña de abonos que las negociaciones siguen abiertas. "Estamos trabajando sobre ello, esperamos que se puedan resolver de manera satisfactoria, pero en caso contrario ya tenemos previsto cómo empezarán los equipos a trabajar", explicó el CEO cordobesista, que reconoció que si no hay acuerdo, el equipo tendrá que "empezar a trabajar en El Arcángel", al tiempo que el resto de equipos serían distribuidos por las instalaciones municipales de las que dispone la ciudad.

Con todo, Javier González Calvo recordó que siguen "trabajando para construir una nueva ciudad deportiva", en un proyecto que el club ya tiene en estudio desde hace meses y que se quiere desarrollar "de manera paralela" al uso de las instalaciones del Camino de Carbonell, pues la construcción de esa ciudad deportiva no podría ejecutarse de manera inmediata.

Respecto al presupuesto que manejará el Córdoba en Segunda RFEF, González Calvo quiso reservarse ese dato, en base a la experiencia del año pasado. "Uno de los errores que cometí el año anterior fue decir cuánto costaba el club y por eso este año me vais a permitir que no diga absolutamente nada", explicó. Eso sí, reiteró que "no se va a escatimar en recursos". "Hemos adaptado al club a las circunstancias en las que estamos pero haremos equipos competitivos en todas las categorías en las que vamos a participar, para competir por estar en las primeras posiciones, ya sea el femenino, el primer equipo, el juvenil y todos los equipos de cantera", aseguró el consejero delegado.

El único e ineludible objetivo de ascender

Con ese planteamiento, Javier González Calvo no escondió que "el ascenso es el objetivo principal". "Si no tuviéramos ese reto siendo el Córdoba CF, no podría estar aquí sentado. Tenemos que perseguir ese objetivo y creo que se están haciendo bien las cosas, aunque luego será el fútbol el que nos ponga en nuestro sitio", añadió el directivo, que también alabó el trabajo de Juanito y los demás técnicos: "Vamos a hacer una plantilla competitiva para ir a ganar a todos los campos. Quiero agradecer el trabajo de la dirección deportiva todo este tiempo, primero sin saber si estaban ratificados en su puesto. Ahora es momento de que los jugadores y los técnicos pongan al club donde merece".