Flaño, contento porque "cada día hacemos las cosas mejor"

Una de las nuevas caras del Córdoba desde este mes de enero, Miguel Flaño, ha repasado en sala de prensa el estado del conjunto blanquiverde, en la previa de un choque tan importante como la visita del Granada. El central navarro, que esta tarde ha participado en un acto de LaLiga junto a Neftali Manzambi, ha apuntado que "a nivel mental sobre todo necesitábamos un buen resultado que nos diese esa confianza, esa soltura en determinados momentos, para mostrarnos más tranquilos".

Eso sí, el navarro ha reconocido que "no somos ajenos a la realidad y la situación sigue siendo exigente, seguimos necesitando un nivel muy alto día a día para acercarnos al objetivo", por lo que están "centrados en esa realidad pero con la confianza y la ilusión de que vamos mejorando y de que cada día hacemos las cosas mejor".

El navarro se ha referido a la entidad del rival, un candidato al ascenso directo, para señalar que "nunca sabes dónde vas a encontrar los puntos o las mejores sensaciones. Y por eso mismo nuestra mentalidad debe ser estar a tope en el día a día y disfrutar del proceso. No centrarnos tanto en el objetivo final, que es la salvación, si no ir día a día, que seguramente así estaremos más cerca de conseguirlo".

Pese a ello, Flaño es consciente de que "nos vienen equipos de la parte de arriba, pero nosotros no enfocaremos de diferente manera el partido", aunque "cada rival tiene sus cosas especiales, pero se trata de competir, de ir al máximo, de poner los cinco sentidos siempre en el presente".

El defensa ex de Osasuna fue clave en la jugada ensayada que culminó Chus Herrero con gol ante el Tenerife, algo que cree es fruto del trabajo y la convicción. "Todas las semanas tenemos nuestros minutos de trabajo con la estrategia. Dio resultado y más allá de ese trabajo que se hace, que es importante, muchas veces es la intención o la disposición que uno tiene a la hora de afrontarla. Eso es un poco lo que pasó, porque muchas veces puedes ensayar muchas cosas pero si no crees en lo que estás haciendo no van a salir las cosas", ha razonado.

La responsabilidad del brazalete

Miguel Flaño ha sido recientemente elegido como cuarto capitán, algo por lo que se ha mostrado "agradecido". "El míster, consensuándolo con el equipo, decidió que en esa vacante de cuarto capitán pensaron en mí", algo en lo que "llevo muchos años en esas funciones y manejándome en esas situaciones y no es algo nuevo para mí". El navarro ha explicado su forma de actuar: "Yo primero escucho, aprendo de los que tengo alrededor, y luego con la experiencia que tengo me voy a volcar. Me siento respetado, apoyado y eso siempre es de agradecer".

Sobre el apoyo de la afición, y el recuerdo de un campo caliente como El Sadar, donde ha jugado toda su carrera, Flaño ha señalado que "cada situación y cada ciudad tiene sus peculiaridades y no es bueno intentar compararse con otros sitios". "Córdoba es una ciudad futbolera, yo respiro ambiente de fútbol, la gente viene al campo y está con ganas de empujar. Pero luego, evidentemente, los resultados son los que van a ir marcando. Nosotros vamos a buscar esa comunión con la afición y animo a la gente a que nos siga dando como hasta ahora", señalado el defensa, que también ha reconocido que "yo no me atrevo a pedirles más", pues "ante el Albacete tuve buenas sensaciones, sentí su cercanía y cariño. luego te vas perdiendo y no gusta a nadie, pero creo que vamos a conseguir esa comunión porque a la gente le tira su equipo".