El Córdoba CF mira ya a Linares con solo 14 jugadores de la primera plantilla disponibles

El Córdoba CF regresó este martes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva y pone el foco en el compromiso de este sábado en Linarejos ante el Linares Deportivo (20:00). Eso sí, lo hizo con lo justo porque Iván Ania solo contó con 14 jugadores de la primera plantilla. A las bajas confirmadas de Gudelj y Adri Castellano, el de Oviedo no cuenta tampoco con Carlos García e Isma Ruiz, que se ejercitaron al margen junto a Eu Gavilán. Los que no estuvieron en la instalación del Camino del Carbonell fueron Iván Rodríguez y Recio, por lo que los blanquiverdes arrancan la semana sin fichajes y en cuadro.

Ante la atenta mirada de Juan Gutiérrez Juanito, el Córdoba CF se ejercitó con hasta ocho jugadores del filial. Iván Ania contó con el portero Iván Morales, los laterales Adri Vázquez, Álex López y Calero, los centrales Mati Barboza y Santi Prado, el mediapunta Paco Fernández y el delantero Óscar Jiménez. Ante las numerosas bajas que arrastra el primer equipo, la vista está en el equipo dependiente mientras no llegan los refuerzos en esta recta final del mercado invernal.

Sin Álvaro Leiva aún en la Ciudad Deportiva -su fichaje aún está a falta de unos últimos flecos-, el Córdoba CF regresó sin Recio, al que se le harán pruebas médicas para saber el alcance exacto de las molestias musculares con las que acabó el compromiso del pasado sábado ante el Real Murcia -todo apunta a un esguince de rodilla-. El de El Palo tuvo que abandonar el campo en la segunda mitad tras su segunda titularidad consecutiva y su presencia en Linares se da prácticamente por descartada.

Tampoco estuvo presente en la instalación del Camino de Carbonell un Iván Rodríguez que el pasado jueves no acabó la sesión por un golpe con Óscar Jiménez. Aunque entrenó el viernes y estuvo en la convocatoria del choque ante el Real Murcia, el de Alameda no dispuso de ningún minuto. Este martes no se ejercitó con el grupo por una mera precaución, aunque habrá que ver cómo evoluciona la semana con los tres entrenamientos que aún quedan pendientes de cara al duelo en Linarejos.

La buena nueva es que se pudo ver entrenar ya al margen del grupo a Carlos García e Isma Ruiz en la Ciudad Deportiva. Ambos avanzan en sus respectivas lesiones, aunque hay que ir paso a paso y con sumo cuidado. El central de Barcelona, pese a sus problemas físicos, entró en la convocatoria ante el Real Murcia y vio una amarilla para cumplir ciclo de amonestaciones ante el Linares, con el objetivo de estar limpio para cuándo pueda estar disponible de nuevo.

Ante todos estos problemas, Iván Ania se queda ahora mismo con solo dos centrocampistas de la primera plantilla, como son Diarra y Álex Sala, para el duelo en Linares. Además, los servicios médicos tuvieron que atender a Lapeña tras un golpe con Sala. Afortunadamente no fue a más y el central riojano pudo seguir una sesión en la que el técnico del Córdoba CF estuvo durante unos minutos hablando con sus tres delanteros (Toril, Casas y Óscar Jiménez).

A la espera de los deseados fichajes, el Córdoba CF trabaja con lo que tiene y con la presencia de hasta ocho jugadores del filial que están rayando a un gran nivel. Ya lo demostró Mati Barboza el pasado sábado en su primera titularidad en El Arcángel con el primer equipo. El de Oviedo se muestra contento con la respuesta de los jugadores del equipo dependiente mientras aguarda con tranquilidad los refuerzos en esta semana.

Este miércoles, el Córdoba CF entrenará a puerta cerrada en el estadio del El Arcángel, un hecho que repetirá también en la última sesión del próximo viernes. Será el jueves a las 10:30 cuando los blanquiverdes regresarán a la Ciudad Deportiva, día precisamente en el que se pondrá el punto y final al mercado de fichajes. El sábado será el duelo ante un Linares Deportivo que suma dos partidos seguidos sin perder y busca salir de la zona de descenso en el Grupo 2 de Primera RFEF.