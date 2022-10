El Córdoba CF viaja a Ferrol a la reconquista del liderato

Partido grande en A Malata. El Córdoba CF afronta este sábado una de esas citas atractivas que generan el cosquilleo en sus aficionados horas antes de que el balón empiece a rodar y un nerviosismo que impide apartar los ojos de la pantalla una vez que el duelo ha empezado. Los blanquiverdes visitan al Racing de Ferrol, actual líder del Grupo I de Primera Federación, en el encuentro más complicado en lo que va de temporada. Un choque que, además, puede marcar un antes y un después a pesar de que todavía no se ha cubierto ni siquiera un cuarto de la temporada.

Y es que los ferrolanos esperan al CCF conscientes de que una victoria ante su público les distanciaría en seis puntos de un rival directo por el primer puesto. También lo sabe el Córdoba, lógicamente, que ha trabajado durante toda la semana con la idea de asaltar un feudo inexpugnable en lo que va de campaña. Ganar en A Malata sería mucho más que tres puntos, por el refuerzo moral que significaría para el vestuario cordobesista, pero también por el claro mensaje que se enviaría al resto de contendientes a esa plaza de ascenso directo.

El reto, por tanto, es doblegar a un Racing de Ferrol que se ha mostrado intratable hasta la fecha y que solo cedió un empate en su visita al Algeciras. Los de Cristóbal Parralo son un bloque con muy pocas debilidades, aunque el Córdoba tiene potencial de sobra para intentar exprimirlas y sacarles partido. De esa peligrosidad del conjunto blanquiverde también son muy conscientes en el equipo gallego. El choque será una prueba de fuego para ambos, no solo para el CCF.

Tratando de explorar opciones para hincar el diente al Racing, Germán Crespo ha probado durante la semana alguna alternativa con un sistema distinto al habitual 4-2-3-1 que viene usando, pero lo más normal es que el técnico termine decantándose por su dibujo más usado, debido también al estado físico de algunos de sus jugadores. Ramón Bueno, que volvió a quedarse fuera del entrenamiento de este viernes, no viajó a Ferrol con sus compañeros. Sí lo hizo Javi Flores, aunque el capitán está lejos de un estado físico óptimo y parece complicado que parte desde el inicio.

Con esos condicionamientos, todo hace indicar que Álex Bernal tomará la alternativa desde la titularidad para acompañar a Diarra en el centro del campo. Esa dupla será fundamental para el Córdoba, pues ambos estarán muy exigidos no solo a la hora de lanzar al equipo en ataque, también en la tarea de contención de un Racing de Ferrol que juega con las ideas muy claras y que no necesita demasiado manejo de balón para presentarse en la portería rival.

Cristóbal Parralo no tendrá problemas para presentar su once inicial de gala ante el Córdoba CF. El técnico prieguense se apoya en un equipo muy reconocible cuya única duda parece radicar en el lateral izquierdo, donde Pumar parte con algo de ventaja sobre Brais Martínez por aquello de que la experiencia es un grado. Por lo demás, no se esperan sorpresas en un equipo que tiene a Álex López como capitán general, y que explota muy bien la calidad de Héber Pena y el olfato goleador de un Manu Justo que es con cinco dianas el máximo artillero de la liga.