Córdoba CF - Cádiz B, mucho más que un partido en El Arcángel

Hay partidos que se califican como finales y otros que directamente lo son. También hay encuentros que trascienden de la importancia de ganar un título y que representan mucho más que eso, por lo que se puede perder más que por lo que se puede ganar. El Córdoba CF afronta este domingo (El Arcángel, 12:00) uno de estos últimos, un duelo que marcará su futuro deportivo, económico e institucional en los próximos años. Un duelo que puede conceder al club el alivio de acceder a la Primera RFEF o que puede hacerle entrar en el pozo de esa Segunda RFEF con la que el cuadro blanquiverde lleva toda la segunda fase coqueteando peligrosamente.

El partido ante el Cádiz B es mucho más que un simple encuentro con tres puntos en juego. Ya no valen la retórica y las palabras grandilocuentes con las que se adornan encuentros desde mitad de temporada. El calificativo de final se queda pequeño cuando lo que está en juego es mucho más que el aspecto deportivo de la entidad. Con esa crudeza y tensión tendrá que saber lidiar el conjunto blanquiverde en una jornada final que se prevé de infarto, pues el mal menor de alcanzar la Primera RFEF no depende exclusivamente del cuadro cordobesista.

Para completar la jugada, el Córdoba CF necesitará que la Balona arañe al menos un empate de su visita al Sevilla Atlético. Y eso es otro factor que no será nada sencillo, por mucho que se espere a un conjunto linense más concentrado que la semana pasada, para evitar un nuevo ridículo que ya tuvo sus consecuencias durante esta semana. Sabiendo que la llave estará en ese duelo en Sevilla, el Córdoba tendrá que abstraerse primero de esas noticias y tratar de asegurar la victoria ante el Cádiz B, algo que ya de por sí entraña una dificultad considerable.

Más allá de la estadística que dice que el cuadro blanquiverde no ha ganado a ningún filial esta temporada, que de por sí resulta significativa, está el propio nivel de un conjunto amarillo que no llegará de paseo a El Arcángel. Los cadistas hace semanas que juegan liberados, y por eso ya sorprendieron al propio Córdoba en la ida o al Sevilla Atlético una semana después en su propio estadio. Menospreciar al rival o dar por hecho que los tres puntos se quedarán en casa resultaría un pecado mortal para un CCF que debe cumplir con su parte para después esperar que el destino le brinde la ocasión de mantenerse en la tercera categoría.

El lateral derecho, la gran duda

Para buscar esa victoria, Germán Crespo variará muy poco el once titular con el que logró apabullar a la Balompédica Linense el pasado domingo. El técnico granadino solo mantiene la duda en el lateral derecho, pues la ausencia de Álex Robles por sanción abre la puerta para el regreso de Carlos Puga, que sin embargo no llega en las mejores condiciones físicas. Si finalmente el técnico no lo ve en condiciones de partir desde el inicio, Farrando partiría con alguna ventaja sobre Núñez, otro joven del filial, para ocupar ese costado.

En el resto del equipo apenas se esperan cambios, pues la apuesta de Crespo por Edu Frías parece sólida, mientras que Javi Flores como mediocentro creativo y De las Cuevas como mediapunta han recuperado el protagonismo en las últimas jornadas. La pegada exhibida en La Línea –por mucho que el rival no estuviera en su versión más acertada ni intensa– debe servir de refuerzo para la moral de un grupo que cuando esta temporada se ha encontrado entre la espada y la pared ha terminado decepcionando.

Si el Córdoba es capaz de mantener esa concentración y parte de la pegada mostrada, además de hacer ver a su rival que le va la vida en cada choque, los tres puntos estarán más cerca y con ellos el primer paso hacia esa Primera RFEF que no era el objetivo prioritario, pero que ahora se ha convertido en el salvavidas de una mala temporada. Para bien o para mal, la última cita del curso será mucho más que un partido.