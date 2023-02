El tirón del Córdoba CF: El Arcángel es el segundo estadio con más público en Primera RFEF

Los resultados no acompañan al Córdoba CF en El Arcángel en los últimos cuatro partidos, aunque esa mala dinámica como local del equipo entrenado por Germán Crespo no ha provocado que la asistencia al feudo blanquiverde haya decaído durante el curso. Más bien al contrario, pues si algo en positivo puede sacar el club cordobesista de esta mala racha de resultados es que su tirón sigue intacto entre el cordobesismo, que de hecho batió el pasado sábado el récord de asistencia de la temporada.

Fueron 20.051 espectadores los que presenciaron en directo en El Arcángel el encuentro ante el Real Madrid Castilla. Una entrada espectacular que dejó muy pocas butacas vacías en el coliseo de El Arenal, cuyo aforo oficial es de 21.822 espectadores. Teniendo en cuenta que el club fue capaz de colgar el cartel de No hay entradas, solo la falta de los abonados que no pueden acudir con regularidad al estadio evitó que no se viera ni un asiento vacío en el duelo ante el filial blanco.

Junto a ese registro, el mejor del vigente curso, destacan los 18.250 cordobesistas presentes en el partido ante el Linares, en la jornada 12, o los 14.213 que vivieron en directo el encuentro ante el Sanse, en la jornada seis.

En lo que va de temporada en Primera Federación, el Córdoba ha disputado ya en El Arcángel 12 partidos de liga. En esa docena de encuentros, la media de espectadores es de 13.403, una cifra que sitúa la ocupación del estadio por encima del 60%. Ese dato, por cierto, es el más alto de la tercera categoría del fútbol español.

Y es que solo el Deportivo de La Coruña consigue meter a más aficionados en su estadio, aunque lo hace sobre un aforo notablemente superior al de El Arcángel. Los gallegos registran una media de 17.229 espectadores en sus 12 partidos como local, según las cifras oficiales ofrecidas por el club coruñés. Una estadística superior a la del Córdoba que, eso sí, supone la ocupación media de un 53% del aforo de Riazor, que se sitúa en 32.490 espectadores.

Ya muy lejos del Deportivo y el Córdoba, que son los dos únicos conjuntos que superan la barrera de los 10.000 espectadores en todos sus partidos, el Real Murcia y el Castellón son el tercer y el cuerto equipo de la Primera Federación que mayor respaldo social tienen en su estadio.

El Murcia se sitúa en la barrera de los 9.000 espectadores de promedio en sus encuentros en la Nueva Condomina, un feudo que puede acoger a más de 30.000 personas y que apenas se llena en un tercio de su aforo total.

El Castellón, por su parte, ha disputado 12 encuentros en Castalia, con una media de 8.929 espectadores por partido, según los datos que el propio club hace públicos. El feudo del cuadro castellonense, eso sí, cuenta con un aforo de 15.500, por lo que su aspecto cada domingo es de más del 50% de las butacas ocupadas.