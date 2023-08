El Córdoba CF cae en Antequera en una discreta prueba (1-0)

Sigue sembrando dudas. El Córdoba CF cuajó un más que discreto amistoso en Antequera y se vio superado por el conjunto malagueño, que fue capaz de hacer bastante daño en defensa a un CCF sin consistencia y, para colmo, muy espeso en ataque. Los de Iván Ania cuajaron uno de sus peores partidos en esta fase de preparación y, pese a que el resultado es casi lo de menos, dejaron de nuevo la sensación de que están lejos de un nivel adecuado para afrontar la competición oficial.

Al igual que la victoria de Mérida no hay que elevarla a definitiva por tratarse de un amistoso, este revés en Antequera no tendrá consecuencias más allá de que el CCF volvió a evidenciar carencias que el cuerpo técnico debe subsanar para competir con garantías cuando haya puntos en juego, a lo que también deben ayudar los fichajes que aún no han llegado y que el técnico espera con ansia.

En El Maulí, Iván Ania volvió a apostar por un once inicial con solo tres jugadores del filial presentes, algo lógico a estas alturas ya de la pretemporada, en las que el técnico debe ir encajando a los futbolistas con los que realmente contará después durante el curso. Aún así, el equipo presentó muchas novedades respecto al partido del pasado miércoles en Mérida, con Isma Ruiz como la nota más llamativa, pues se estrenaba desde la titularidad. Recio, por su parte, lo hizo posteriormente en el segundo tiempo.

Ante un rival con un perfil de juego similar y que también quiso ser protagonista con el balón, al Córdoba CF le costó entrar en el partido en unos primeros minutos bastante deslucidos. Los antequeranos ahogaron la salida de balón del conjunto blanquiverde y eso dificultó mucho al equipo de Ania, que vio como Carlos Marín sufría para sacar un balón ante la insistencia de Lanzini en ir al robo. Antes de la media hora de juego, Loren Burón tuva una buena ocasión a pase de Ale García.

Por parte cordobesista, con un Isma Ruiz voluntarioso pero sin tino a la hora de hilvanar el juego de los suyos, el bagaje ofensivo se redujo a una internada de Diarra que acabó en gol anulado al centrocampista de origen maliense. Teniendo en cuenta que esa jugada fue invalidada, se puede decir que el Córdoba se marchó al descanso sin tan siquiera haber probado al meta rival.

Esa sensación de que el Antequera había sido superior en el primer tiempo se acrecentó en el segundo acto, cuando solo tres minutos después del arranque llegó el tanto de Ale García que puso por delante al cuadro local. El Córdoba mostró una tibieza defensiva preocupante para un equipo con mucho que mejorar en ese aspecto.

Espoleado por ese tanto en contra, el Córdoba trató de buscar el empate y Kike Márquez gozó de una buena ocasión en un libre directo que no cogió portería por poco. Ania buscó un cambio de cara a su equipo con varios cambios a la hora de juego. Pero lejos de conseguir una mejoría, el conjunto blanquiverde siguió exponiéndose en exceso en defensa y sufriendo las acometidas de un rival cada vez más crecido.

Con la única ocasión de un mano a mano que desaprovechó Casas, del tramo final del partido en Antequera solo se salva el estreno de Recio, que tuvo un cuarto de hora y que dejó sensación de suficiencia para defender y facilidad para aparecer cerca del área rival. Una nota positiva dentro de un ensayo bastante gris de los blanquiverdes.