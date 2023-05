El banquillo del Córdoba CF: Abel Segovia, a la espera "de propuestas"

El Córdoba CF mantiene la calma tras el punto y final a la temporada con la victoria del pasado sábado ante el Badajoz. A la espera de la comparecencia de Antonio Fernández Monterrubio, la lista de posibles entrenadores para el próximo curso aumenta, aunque este miércoles uno de ellos, Abel Segovia, reconoció que no tenía "ninguna propuesta de ningún club" tras poner el punto y final a su etapa en el Antequera.

Tras conseguir el ascenso a Primera RFEF con el club antequerano, el técnico sevillano indicó en su rueda de prensa de despedida que necesitaba "un tiempo de reflexión". El Antequera, que renovó recientemente al excordobesista Alberto Aguilar como director deportivo, tenía claro su objetivo para el banquillo, pero Abel Segovia necesitaba "pensar".

Líder del Grupo IV de Segunda RFEF, el Antequera será uno de los rivales del Córdoba CF en Primera Federación. Por ello, buscaba mantener el mismo técnico, como así reconoció el propio Abel Segovia: "Querían que fuese el entrenador, pero no he llegado a un acuerdo. Necesito tiempo de reflexión, de pensar. Ha ido de maravilla todo el año, pero necesito tiempo de pensar y desconexión".

"Ellos querían y yo también quería, pero ha podido ser porque necesito un tiempo de reflexión y no se ha podido dar", explicaba el técnico de la Morón de la Frontera sobre las consecuencias de su salida de una entidad malagueña que no ha querido esperar para poder planificar el exigente curso que se le presente en la tercera categoría del fútbol nacional.

Tras sonar como uno de los candidatos al banquillo del Córdoba CF, Abel Segovia, sondeado por la dirección deportiva blanquiverde para conocer sus intenciones de futuro, comentó que "el club sabe que no tengo ninguna propuesta de ningún club de ninguna categoría de España". "A partir de ahora no se si habrá propuestas o no, hay muchos rumores y hay gente que dice que tendré lo que yo quería", comentó el técnico sevillano.

Por último, también apuntó que "lo que quería era entrenar al Antequera y tener un tiempo para llegar a un acuerdo para estar aquí, pero no se ha podido dar". De este modo, Abel Segovia señaló en su despedida al Antequera que "a partir de ahora tendré que empezar a escuchar propuestas" para poder estar en un banquillo el próximo ejercicio.