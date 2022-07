Casas: "No hay nada más bonito que defender los colores de tu ciudad"

Antonio Casas seguirá haciendo goles para el Córdoba CF y siendo referente para el cordobesismo. Hace unas semanas, el atacante de La Rambla firmó su nuevo contrato con el club, que lo une al CCF hasta 2025, después de unas duras negociaciones, algo que ha reconocido en el acto público que escenificaba esa nueva unión que para él estaba "clara" porque considera El Arcángel "el mejor sitio para crecer".

Casas, cada vez menos tímido y más suelto antes los medios de comunicación, se mostró agradecido al club y ambicioso a la hora de ponerse retos por delante. "Gracias a la dirección deportiva por la confianza que ha depositado en mí. La verdad es que fue una dura negociación, pero yo siempre estuve tranquilo porque supe y sé que este es el mejor sitio para crecer y en el que tanto yo como mi familia somos felices. Estaba clara la decisión. También quiero acordarme del año pasado, de todos los buenos momentos que vivimos con la familia que se formó dentro de un vestuario que era nuevo", comentó

El rambleño ya mira a lo que está por venir y cree que el Córdoba tendrá nivel para pelear por lo máximo: "Dar la enhorabuena a la dirección deportiva por el equipo que está haciendo porque los fichajes han subido el nivel del equipo. El año pasado tocamos el cielo en Las Tendillas, dimos ese primer paso y este año todos juntos intentaremos dar ese segundo paso".

"Como cordobés y cordobesista que soy creo que no hay nada más bonito que defender los colores de tu ciudad. Mi sueño desde pequeño, que espero que se cumpla y no voy a parar hasta conseguirlo, es sentirme partícipe de la vuelta del Córdoba CF al fútbol profesional", añadió Antonio, que se mostró ambicioso al marcarse un reto en lo personal: "El año pasado metí 19 goles y fui pichichi. Este año intentaremos romper esa barrera".

Acerca de esas largas negociaciones para su renovación, que llegaron a darse por rotas por las divergencias entre ambas partes, Casas aseguró que mantuvo la confianza de que alcanzarían un acuerdo. "Nunca pensé en que no saldría bien. Mi familia y yo sabíamos que el destino era Córdoba. Yo no entiendo de negociaciones y eso se puso en manos de un profesional como es mi representante, pero el destino era claro", reiteró.

La confianza de Juanito

En esa línea se expresó también Juanito, el director deportivo blanquiverde, que le mostró su total confianza al jugador. "Antonio sabe cómo pensamos nosotros. Yo he tenido siempre una confianza ciega en él. En el Sevilla Atlético no tuvo una participación que fuera deseada por él ni tampoco la más justa. En ese momento vimos un filón y cuando su agente nos lo puso encima de la mesa, casi ni me lo creía. Traíamos a una persona espectacular, a un gran futbolista y una oportunidad que el Sevilla no supo ver", recordó.

"Recuerdo que les dije a Javier y a Raúl Cámara que confiaba en que sería el delantero de presente y futuro del Córdoba CF. Yo lo he dicho mucho y ahora me atrevo también a decirlo, que creo que tenemos al mejor delantero de toda la Primera RFEF", añadió Juanito.

El gaditano reconoció que no fue "una negociación fácil" porque "Antonio no es un jugador cualquiera". "Estuvimos desde enero, pero teníamos claro que él quería estar aquí y ser un jugador importante en la historia del Córdoba. Seguro que lo será", apostilló.

Feliz también por la renovación de Casas se mostró el presidente del Córdoba CF, Javier González Calvo. "Para mí es una persona muy especial y todos hemos puesto de nuestra parte para que esté aquí mucho tiempo", dijo sobre el rambleño. "Con las ganas que tiene, con lo cordobesista que es, seguro que nos hará disfrutar cada domingo con sus goles. Lo único que espero es que lo tengamos que renovar muchas veces y que podamos disfrutar mucho tiempo de él", añadió el dirigente.