Carlos García: "A diferencia de otros partidos, hemos sido muy eficaces"

El Córdoba CF salió victorioso de su encuentro en casa del Atlético de Madrid B (1-6) por una contundente goleada que lanza a los blanquiverdes de lleno en la lucha por una plaza en el play off de ascenso en el Grupo 2 de la Primera Federación. Uno de sus protagonistas fue el central Carlos García, que volvió a la titularidad cinco partidos después y lo hizo, además, marcando su primer gol como cordobesista.

Es por eso que en la declaraciones posteriores al choque se mostró "muy contento por la victoria, el resultado" y por su "primer gol con la camiseta" blanquiverde. Un tanto que llegó en el minuto 31 tras "una jugada de estrategia" que, en palabras del defensor catalán, estaba "trabajada": "Lapeña salía a peinar al primer palo. Justo el centro ha ido a él y cuando la ha parado el portero, me he girado y me la he encontrado. Ha ido a portería el rebote con la cabeza y estoy contento", señaló García.

"A diferencia de otros partidos, hemos sido muy eficaces y en el resultado se ha visto. Ha sido una victoria muy trabajada por parte de todo el equipo", hizo hincapié el defensor cordobesista, quien insistió de nuevo en que "el marcador es muy abultado, pero ha sido trabajado". De hecho, García recordó esa "acción de Carlos Marín que está a bocajarro el disparo del rival y la para". Una acción que, en palabras del defensa, "igual hubiese cambiado el partido".

"Esto es fútbol, hoy hemos sido eficaces y que siga así", añadió un Carlos García que en el minuto 73 se retiró por molestias musculares para que en su lugar entrara Álex López. Una sustitución obligada tras "notar un pequeño susto en el isquiotibial", tal y como confirmó el propio jugador, quien hizo hincapié en la necesidad de descansar y recuperarse en una semana "importante con tres partidos en tan solo una semana".

"Sabemos que tenemos bajas, pero es una semana en la que podemos hacer nueve puntos y meternos allí arriba. El primer objetivo ya está hecho, sumar tres puntos aquí fuera de casa muy importantes", señaló el defensa del Córdoba CF sobre la victoria ante el Atlético de Madrid B, añadiendo que tiene "ganas" de repetir la victoria en Sanlúcar de Barrameda el próximo miércoles.