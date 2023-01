Canario, titular con el Atlético Baleares antes de cerrar su fichaje por el Córdoba CF

El principal objetivo del Córdoba CF para reforzar los costados de su ataque, Canario, sigue ejerciendo como jugador del Atlético Baleares con aparente normalidad. El capitán del conjunto balearico disputó este domingo el duelo de su equipo ante la UD Logroñés, partiendo desde el inicio y completando 80 minutos del encuentro, antes de ser sustituido en un duelo que terminó con empate sin goles. Ese choque, si nada cambia, parece que será el último de su carrera con el Atlético Baleares, pues en los próximos días se espera que su fichaje por el Córdoba sea un hecho.

Tanto el futbolista como su agente aguardan el visto bueno del conjunto mallorquín para su desvinculación. El palentino ha recibido una oferta importante del Córdoba CF para firmar hasta el 30 de junio de 2024 y en el club balearico parecen dispuestos a facilitar la salida del que ahora mismo es su capitán. Eso sí, lo harán en el momento en que su sustituto esté atado. Capitán y jugador esencial en los planes de Onésimo, la complicada situación que atraviesa el Baleares no hace aconsejable prescindir de una baza importante para su ataque por cercana que parezca su salida.

Por eso, no es de extrañar que el extremo disputara el partido de esta vigésima jornada en Primera Federación con el Baleares, algo que no cambia su situación y que no debe influir en su fichaje por el conjunto blanquiverde. Desde el entorno del futbolista mantienen la confianza en que su llegada a El Arcángel es inminente, si bien siguen a expensas de que sea su todavía equipo el que marque los tiempos de la operación.

De hecho, hace días que el Atlético Baleares trabaja para encontrar un sustituto de garantías a Canario, que comunicó al club su intención de aceptar la importante oferta recibida por parte del CCF. Víctor Narro y Zelu son las principales opciones en las que el equipo de Palma de Mallorca trabaja para reforzar los costados de su ataque, y cuando una de esas operaciones quede culminada, llegará la luz verde a la salida de Canario.

Así lo espera el Córdoba CF, que hace días que centró sus esfuerzos en la incorporación del veterano futbolista palentino. La dirección deportiva blanquiverde está convencida de que a sus 33 años, Canario ofrece garantías para sumarse a la plantilla de Germán Crespo y dar un rendimiento inmediato, puesto que llegaría con mucho ritmo de partidos y en buena forma física.

La apuesta de Juanito es firme en ese sentido y, si nada se tuerce, Germán Crespo contará en los próximos días con un refuerzo extra para su plantilla que, dependiendo de los tiempos finales en los que la operación acabe cerrándose, podría incluso estar disponible para el partido del próximo domingo ante el Celta de Vigo B en El Arcángel.