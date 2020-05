El fútbol no profesional atraviesa momentos muy complicados. La crisis del coronavirus ha paralizado la economía de los clubes y las decisiones tomadas por la Real Federación Española de Fútbol no terminan de convencer a unas entidades que temen perder buena parte de sus presupuestos, en una competición que además camina hacia una importante devaluación.

Por el momento, la Federación ya ha dejado claro que el curso que viene serán 100 los equipos que disputen la Segunda División B, ampliando así el número de participantes y también el de aspirantes a dar el salto al fútbol profesional. Un horizonte que a pocos clubes contenta, pues la mayoría lo ven como un paso más de distancia entre las dos primeras ligas y la Segunda B.

En esa línea de pensamiento se expresó Javier González Calvo, el consejero delegado del Córdoba CF, en una tertulia telemática organizada por el periodista Ángel García, que además del directivo blanquiverde tuvo de protagonistas a tres representantes más del fútbol de la categoría de bronce.

González Calvo no se mostró demasiado optimista sobre lo que le espera al Córdoba y al resto de clubes el próximo año en la categoría. "Ya es difícil con 80 equipos la Segunda B, imagínate con 100. Habrá menos recursos y habrá que reducir los contratos. Vamos a empezar sin público y los ingresos también bajarán", vaticinó.

Además, el CEO cordobesista tiene claro que el factor afición es más importante si cabe en el fútbol no profesional. "Nosotros dependemos de los aficionados y hay que ilusionarlos cada temporada. Tenemos 11.500 abonados y sin ellos difícilmente el fútbol continuará", apuntó al respecto.

Sobre esa polémica decisión de la RFEF de pasar a disputar las eliminatorias por el ascenso dejando a muchos equipos sin esa posibilidad, González Calvo apuntó que aún esperan la comunicación oficial con los fundamentos jurídicos de la medida. "No le vamos a echar la culpa a los equipos que se han visto beneficiados por esta decisión de la RFEF. Lo que sí me gustaría saber es los argumentos jurídicos para tomar esta decisión, que es lo que estamos esperando. Seguramente también los apoye porque es muy complicado tomar una decisión, pero yo creo que lo más normal hubiera sido declarar nula la temporada", indicó, González Calvo, que cree que si empiezas "con unas normas, hay que terminar conforme a eso", por lo que que "si se dictan unas nuevas normas, no se puede perjudicar a nadie".

Por eso, el directivo blanquiverde fue muy claro sobre su postura. "Si presentan una resolución fundada en derecho, nada más tenemos que decir, pero si no hay un respaldo jurídico, no nos valdrá. Si el covid-19 no permite jugar, no lo permite para nadie", aseguró.

Con todo, González Calvo no tiene ya esperanzas de que la Federación opte por otra vía. "Va a ser difícil que se cambie esta temporada porque la decisión ya está tomada, pero lo que realmente me preocupa es la temporada que viene", apuntó el CEO del Córdoba, que cree que desde la RFEF tendrán que "poner de acuerdo a todos los clubes" y que los equipos "participen en esa decisión" porque son los que "pagan y mantienen estas categorías".

A favor de la Segunda B Pro

En lo que sí se pronunció a favor Javier González Calvo fue en la creación de una Segunda B Pro que acerque la tercera categoría nacional a las dos primeras. "Nosotros estamos de acuerdo, porque todos los futbolistas y la gente que trabaja en el club son profesionales. Cuanto más profesionalizado esté la competición, mejor. Lo que no podría ser es el año que viene. Tendría que ser dentro de dos años, para empezar este año que viene sabiendo que en función a cómo quedes en la clasificación puedes entrar a esa nueva división", indicó al respecto.

De momento, la realidad es bien distinta y habla de un próximo curso complejo, con 100 equipos peleando agónicamente por solo cuatro ascensos y con un panorama económico muy complicado. "Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Si vamos a jugar un tercio de la temporada a puerta cerrada, vamos a recibir muchos menos ingresos. Si dejamos de recibir, los contratos que tenemos que pagar también serán menores", razonó González Calvo.

Con todo, sí reconoció las dificultades para pensar en un futuro, con la incertidumbre que ahora reina en el fútbol. "Esta semana ya nos sentamos con la dirección deportiva, teníamos un presupuesto preparado, pero nos han cambiado las circunstancias y será un 35% menos de ingresos". Esa esa la cruda realidad. Para el Córdoba y para todos sus rivales en Segunda B.