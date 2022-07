Bernardo Cruz: "Siento que me quitan algo, un poquito de mí"

Con sentimientos encontrados. Bernardo Cruz, tras acabar su vínculo contractual con el Córdoba CF, el club de su vida, cierra otra etapa de blanquiverde, aunque seguirá siendo un cordobesista más. "Sientes que estás dejando algo de lo que me he sentido muy partícipe, y más este año, continuando en la categoría en la que hemos estado. Siento que me quitan algo, un poquito de mí", reconoce en una entrevista con el Día tras poner el punto y final a su periplo en su casa. Ahora le toca buscar "un proyecto bonito y que ilusione", aunque mantiene "las puertas abiertas" de un club al que le encantaría volver "sea en la parcela que sea".

-¿Qué ha significado esta segunda salida del club?

-Como es lógico, nunca no son agradables las despedidas y más si estás saliendo del club que te vio crecer y por el que apostaste para intentar retornar el fútbol profesional y ayudar en el proyecto, pero son situaciones del fútbol que hay que aceptar, intentar darle la mayor naturalidad posible y, aunque lógicamente esté con sentimientos encontrados y un poco de tristeza, le deseó lo mejor a mi equipo, porque el Córdoba CF es mi equipo, porque soy cordobesista.

-¿Ha sido diferente esta despedida de la anterior?

-Sí, es diferente. Lo otro fue una cesión y esto es desvincularte. Nunca me siento ni me voy a sentir fuera del Córdoba CF porque me voy dejando las puertas abiertas y yo siento que a mí me las han dejado también abiertas. Te desvinculas contractual y profesionalmente, pero siempre hay un lazo emocional y ahora me siento mucho más arraigado sentimentalmente en esta salida que en la anterior.

-Ha sido un año complicado para Bernardo Cruz.

-Ha sido un año en el que he tenido la capacidad y la madurez de aceptar el rol que me ha tocado durante las diferentes etapas de la temporada. Cuando aceptas el rol y tratas de ser lo más profesional posible en cada momento que te toca, lo disfrutas. Y he disfrutado cuando me ha tocado apoyar a los compañeros y aconsejarlos desde el banquillo, cuando he estado lesionado y he tenido que apoyar desde fuera, y cuando he tenido la suerte de disputar minutos. He competido y lo he disfrutado y es de lo que más orgulloso me siento. De que, a pesar de no haber tenido la continuidad que me hubiese gustado, creo que soy muy competitivo, muy competidor y trato de estar en el día a día preparado para la competición y cuando me ha tocado, pues lo he aprovechado, lo he disfrutado y me he sentido muy útil.

"Este ascenso, más que un ascenso, es un alivio"

-¿Con qué se queda de este año? Se habla de los títulos y el ascenso conseguido, pero se nota la diferencia con el ascenso que logró a Primera División, ¿no?

-Sí, sí. Más que nada por todo lo que implica un ascenso a Primera División y todo lo que conlleva, pero este ascenso, más que un ascenso, es un alivio. Personalmente, siento alivio y siento descargar un peso que teníamos todos los que continuábamos del año pasado y para mí era lo que me levantaba todos los días de la cama. Jugase o no jugase, fuese titular o no, yo me tenía que quitar ese peso de dejar al Córdoba CF en esta categoría. Es un ascenso que alivia.

-Se habla muy bien de la piña del vestuario y ahí también ha sido partícipe con ese rol que ha tenido este año.

-Es cierto que los resultados ayudan a que se genere un buen clima y haya buena armonía en el día a día. También es cierto que el nivel competitivo que había por posición ha sido altísimo. Entraba uno y lo hacía bien, entraba otro y lo hacía mejor. Entraba un tercero y enganchaba tres partidos como titular seguidos. Se ha convivido y se ha compartido el vestuario como una familia. Eso dice muchísimo, a pesar de que hayan salido muy bien los resultados, porque había un nivel competitivo por puesto y había mucho respeto y compañerismo. Los compañeros que nos ha tocado esperar nuestro momento mucho tiempo, hemos apoyado al compañero que estaba dentro porque sabíamos que era en beneficio del grupo, del club y luego el individual. También el futbolista que está más maduro y los chicos jóvenes, a parte de ser buenos futbolistas, tienen también el mérito de que han sabido escuchar, de que se han sabido orientar, de que han metido la pata una vez y han tenido la capacidad de escuchar un poco a los más experimentados para no cometerlo otra vez. El mérito es de todos, no de los que hemos jugado menos sino de los que han jugado muchos minutos y han sido muy respetuosos con los compañeros que menos minutos estaban disputando y se ha generado un clima y una armonía que no me extraña que se haya conseguido el ascenso. Confío en que este clima y esta familia se va a mantener la próxima temporada.

-¿Ha sido difícil esta desvinculación con el club de su vida?

-Sí, claro que es difícil. Sientes que estás dejando algo en lo que me he sentido muy partícipe y más este año continuando en la categoría en la que hemos estado. Siento que me quitan algo, un poquito de mí. Me voy muy bien con el club, con la dirección deportiva, con Javier, el presidente, que le estoy muy agradecido porque se me ha valorado como merezco y la verdad que le estoy muy agradecido.

-¿Qué espera del Córdoba de este año?

-Va a competir y va a luchar por los primeros puestos, estoy segurísimo.

-Me ha hablado de Javier González Calvo, de la dirección deportiva..., ¿ha cambiado mucho el Córdoba con su llegada?

-Totalmente. Con la inyección económica de la Casa Real de Bahréin e Infinity gestionando por detrás el día a día, encabezado todo por Javier González, hay un nivel de profesionalidad en la gestión y en la administración del club deportivo fabuloso. Hasta tal punto que si no llegasen ellos, estaríamos hablando de un Extremadura, de un Reus, de clubes históricos que han desaparecido por desgracia. Creo que todos los cordobesistas les tenemos que estar muy agradecidos a la gestión del día a día que se está produciendo ahora mismo en el club.

"Espero y ojalá algún día pueda seguir devolviendo tanto cariño que recibo ayudando y defendiendo al club"

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Córdoba CF?

-Lo primero es de agradecimiento a estos dos años de esta otra etapa que he estado en el club. Agradecimiento por las muestras de respeto cuando las cosas no han ido bien, de apoyo cuando el equipo lo ha necesitado y de cariño cuando me he despedido del club. Estoy conmovido por las muestras de cariño. Espero y ojalá algún día pueda seguir devolviendo tanto cariño que recibo ayudando y defendiendo al club sea en la parcela que sea.

-¿Le gustaría ser entrenador? ¿En qué rol volvería?

-Ahora mismo me queda muchísimo fútbol por delante. Mi cabeza está en volver a encontrar un proyecto que me ilusione y que sea bonito. Por supuesto que estaría dispuesto a ayudar al club en cualquier parcela que hiciese falta, donde pudiera encajar estaría encantado de ayudar al Córdoba CF. Para mí sería un sueño.

-¿Qué objetivos se plantea para este año?

-Encontrar un proyecto bonito, que me ilusione, sé que están trabajando para ello. Ahora mismo voy a desconectar un poco con mi familia, con mi mujer y con mi hijo, porque han sido días de muchas emociones y necesito estar ahora al lado de ellos.