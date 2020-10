Bernardo vuelve al Córdoba CF con la ilusión de "un niño en el día de Reyes"

El Córdoba CF ha cerrado este jueves, apenas tres días antes del arranque de la temporada, y semana y media después de la clausura del mercado, su capítulo de presentaciones con el cordobés Bernardo Cruz. El jugador cordobés, como el resto de las nueve incorporaciones realizadas por el club blanquiverde, ha tenido a su lado y como maestro de ceremonias al director deportivo de la entidad, Juan Gutiérrez, Juanito.

Como el propio técnico reconoció, no era casualidad que el canterano cordobés fuese el último en presentarse, pues el club lo considera "punta de lanza del proyecto", como indicó Juanito, que alabó al central porque "además es canterano, cordobesista por todos los costados y viene con sólo 27 años". "No es lo mismo hacerlo en los últimos años de su carrera, sino que viene a dar un paso atrás y luego un gran impulso hacia adelante, eso es lo que nos convenció de su ambición", ha puntualizado el director deportivo del CCF.

Agasajado por las palabras de Juanito y la presencia de Miguel Valenzuela en la sala de prensa, Bernardo explicó sus primeras sensaciones tras enfundarse de nuevo la camiseta blanquiverde. "Vengo para un proyecto, con unas ganas e ilusión inmensas, como un niño el día de Reyes, y con muchísimas ganas de demostrar esa capacidad que tenemos los cordobeses de resurgir en los peores momentos y voy a intentar con mi capacidad y mis limitaciones, ser el reflejo de toda una trayectoria en una cantera como la del Córdoba, de muchos compañeros que no han conseguido llegar al primer equipo", explicó el cordobés.

El central aseguró que el Bernardo que regresa a la que es su casa es un jugador "diferente, mucho más maduro, más asentado, con más experiencia porque aunque venga de Segunda, la forma de jugar es parecida, y con las ideas más claras del tipo de futbolista que soy e intentar hacerme bueno en lo que soy bueno".

Pese a su condición de fichaje de referencia, Bernardo aseguró que llega al CCF "a ser uno más, ayudar en lo que haga falta, dentro o fuera del campo, porque no concibo un deporte colectivo como sólo mirar por el beneficio de cada uno". "No sólo jugamos once, sino 25 y para lograr proyectos así es importante saber que el club está por encima de todo, y es importante tener esa conciencia para conseguir éxitos, sabiendo que el grupo puede más que cualquier individualidad. Si Pepillo me necesita para algo, voy a estar el primero a su lado", ejemplificó el canterano.

El defensa valoró además lo que supone para su carrera profesional regresar al Córdoba, aunque lo haga en una categoría inferior. "Muchas veces cuando se da un paso atrás es para coger un impulso y dar tres hacia adelante. Sin ilusión, mejor dejarlo. Para mí no es un paso atrás, sino bajar de categoría. Coger impulso con un proyecto así, es difícil no aceptarlo. Más para mí que soy cordobés y cordobesista, es un paso al lado para volver a la liga profesional, con esta estructura, y con esta limpieza, y cuando se hacen las cosas bien y serias, da gusto volver a un sitio que está totalmente saneado en todos los sentidos", indicó.

El posible futuro regreso de su hermano

Preguntado además por las palabras de su hermano, Fran Cruz, al conocer su regreso al Córdoba, Bernardo explicó que Fran "sonrió, y las sonrisas hablan, no hay nada mejor que una sonrisa sincera". "Mi hermano y yo somos más que hermanos. Ser feliz por la alegría del otro, es ser feliz dos veces", añadió el cordobés, que se mojó al contestar si ve a su hermano a corto plazo de vuelta en el club. "Por supuesto que lo veo, claro que sí. Es una posibilidad que está encima de la mesa seguro porque es un central experimentado y de la casa, seguro que el proyecto deportivo y la dirección deportiva lo habrán barajado en este mercado pero por circunstancias no ha podido ser. Pero un jugador así tiene cabida en un proyecto así, más siendo canterano y habiendo conseguido el ascenso cuando se logró", aseguró.

El canterano blanquiverde, además, se refirió a la plantilla confeccionada y sus opciones de pelear por el ascenso. "La plantilla es súper competitiva, miras línea por línea y está estructurada para competir entre nosotros también, y esa es la riqueza que tiene el equipo, porque ahí no hay lugar para una relajación ni bajar los brazos. Cuando uno está bien, debe seguir así y el de al lado apretar para entrar en el once. Con esa sana competitividad, la plantilla gana".

Pese a ello, el cordobés dejó claro que el objetivo necesitará de mucho esfuerzo. "Hay buena plantilla, pero vendrán rivales buenos, intentarán buscar sus bazas, nos encontraremos campos en los que tendremos que adaptarnos, sabemos que no será un camino de rosas y que no nos vamos a pasear por la categoría, y hay que saber adaptarse a las circunstancias", indicó.