Antonio Casas y su gran día como jugador del Córdoba CF en La Rambla

Expectación en La Rambla. Era el gran día de Antonio Casas. Y no lo dejaron solo. Con el inicio de Liga a la vuelta de la esquina, el museo de la cerámica del municipio cordobés acogió la presentación del ariete rambleño, que estuvo arropado con la presencia de la familia y varios vecinos en su puesta de largo como jugador del Córdoba CF.

El alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, fue el encargado de conducir el acto y dar la bienvenida a todos los presentes y a su "anfitrión, Antonio Casas Casitas, que ha elegido su pueblo para presentarse como nuevo jugador del Córdoba CF". "Para nosotros, tus paisanos, es un gran honor Antonio el tenerte en el equipo más grande de nuestra provincia", comentó el regidor.

"Es un día grande para el deporte rambleño, aunque llevamos una semana importante con los éxitos de Alfonso Cabello, y hoy presentamos a todo un campeón como Antonio Casas", añadió Jorge Jiménez. También expuso que "nuestra cerámica vaya ligada al deporte porque queremos que sepan el tipo de museo que tenemos en La Rambla".

Por su parte, Víctor Montoro, vicepresidente de la Diputación de Córdoba, señaló que es "un placer venir a La Rambla y poder estar en un enclave privilegiado como es el museo de la cerámica". También alabó el trabajo de Javier González Calvo y su equipo, ya que da "gusto encontrar también una directiva con una sensibilidad tan importante con la provincia, que batallan para que el Córdoba sea un equipo de la provincia".

Javier González Calvo apuntó que quieren que "el Córdoba sea un club de todos y que todas las personas puedan vivir todas las experiencias del club". "Desde el primer día que nos plantearon que podía venir al Córdoba, decidimos por apostar con gente de Córdoba", comentó. De hecho, sobre Casas, añadió que lo han sufrido "con el Sevilla B y tenerlo de vuelta a casa es un honor". Además, señaló que "el hecho de que tanta gente viene a verlo te das cuenta del aprecio y cariño que le tenéis a Antonio".

Tras las palabras del consejero delegado, Juan Gutiérrez Juanito explicó que Casas es "un jugador que no me creía que pudiera venir al Córdoba". "En Segunda RFEF, hay varias licencias sub 23 y para nosotros es un privilegio contar con Antonio, porque pensamos que puede ser un jugador importante en el presente y en el futuro".

También reconoció que "la contratación de Casas se pudo hacer y no dábamos crédito a que el Sevilla lo pudiera soltar a coste cero". "Estamos hablando de un jugador de presente y futuro, y creo que Casas puede demostrar lo que ya demostró en el partido con el Rayo Majadahonda", apuntó. Además, quiso agradecerle al delantero rambleño "su predisposición a venir a un club histórico como el Córdoba".

Tras un vídeo sobre la trayectoria de Casas y su llegada al club, Antonio tomó la palabra, todavía emocionado por lo visto en las imágenes: "En primer lugar quería dar las gracias al alcalde de mi pueblo porque esté acto se pueda hacer aquí; en segundo, al club por la confianza deposita en mí; y a mi familia y amigos por acompañarme allá donde voy; y a mis vecinos por su apoyo incondicional".

"Afronto la temporada con muchas ganas y te duele que el equipo esté en una categoría que no se merece", por lo que dará "todo lo que tengo para devolver a este club donde se merece". "Esta temporada vamos a darlo todo, se ha confeccionado un equipo para subir de categoría y espero que la última fiesta sea en Las Tendillas celebrando el ascenso", apuntó Antonio Casas.

Tras unas emotivas palabras de su hermana Esperanza al nuevo jugador del Córdoba CF, Casas, visiblemente emocionado, respondió a las preguntas de los medios. Cuestionado por la gran expectación levantada por su presentación, el 20 cordobesista apuntó que "sólo me queda dar las gracias a todos por estar siempre apoyándome. Es una presión, pero es una presión buena porque me dan más motivación para pelear por ese ascenso".

A pesar de que acabó la pretemporada dolorido, Casas reconoció que "el partido del domingo fue un poco agresivo, pero solo ha quedado en el susto y estoy a disposición del míster". También señaló que se siente "más cómodo siendo referencia arriba, pero me gusta jugar con otro delantero para no estar con esa soledad arriba".

Tras alabar a "una afición de diez" y dar "las gracias a sus compañeros por el recibimiento que tuvo", Casas apuntó que en Chapín "el equipo va a salir a morder". "La afición puede tener dudas pero desde dentro en el vestuario hay cero dudas y vamos a por el objetivo a muerte", comentó el delantero de La Rambla. De hecho, reconoció que "en la categoría, a priori, somos el coco de la categoría por la dimensión que tiene el club. Nadie te va a regalar nada, hay campos difíciles, pero hay que ir partido a partido y a muerte".

Sobre la plantilla confeccionada por el Córdoba, Casas, que apuesta por marcar "el máximo número posible de goles, cuantos más mejor", comentó que "puesto por puesto, hay una competitividad sana, pero una competitividad brutal". Casas sonríe en casa y el club espera que esas ganas la traslade al campo para dar muchas alegrías al cordobesismo.